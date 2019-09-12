Selvi: İmamoğlu, Erdoğan'la bir araya geldiği toplantıda koltuğu kırılınca 'Burada da koltuğa ağır geldik' dedi

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki diyaloğu aktardı. Selvi, İmamoğlu'nun oturduğu koltuğun kırıldığını ve bunun üzerine "Burada da koltuğa ağır geldik" dediğini aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki diyaloğa değindi.

'Erdoğan ile İmamoğlu arasında hangi diyalog yaşandı?' başlıklı bugünkü yazısında Selvi, İmamoğlu'nun koltuğunun kırıldığını ve bunun üzerine Erdoğan ile İmamoğlu arasında geçen diyaloğu aktardı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Toplantıda bir de koltuk kırılmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oturduğu koltuk kırılmış. Tunç Soyer ile Yılmaz Büyükerşen, İmamoğlu’nu kollarından tutarak düşmesini önlemiş. İmamoğlu, 'Burada da koltuğa ağır geldik' deyince, salondan kahkahalar yükselmiş. İmamoğlu’na getirilen ikinci koltuğun ayağı da sallanınca hemen değiştirilmiş. İmamoğlu, bunun üzerine Cumhurbaşkanı’na dönerek, 'Efendim illa ikinci sandalyede işi sağlama alacağız' demiş. İkinci bir kez gülüşmüşler. Erdoğan, “Bu devlet malı. İsraf yaptın, koltuğu kırdın. Borcun var. Kırılan koltuğun parasını ödeyeceksin” diye karşılık verince, sempatik bir hava oluşmuş.

Düşündüm de siyasette gülümseten bu tür diyaloglara ne kadar ihtiyacımız varmış?"

'FUAT OKTAY BAŞKANLIĞINDA KOMİSYON KURULACAK'

Selvi ayrıca, Erdoğan'ın toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir komisyon kurulacağını açıkladığını söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının sonunda Büyükşehir Yasası ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir komisyon kurulacağını açıklamış. Komisyonda CHP’den ise Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Yılmaz Büyükerşen yer alacak.

Belediye Başkanları diyalogun sürdürülmesini isteyince orada 30 Büyükşehir Belediye Başkanının katılacağı bir Whatsapp grubunun kurulması kararlaştırılmış."