İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı sandalyenin niye kırık olduğunu araştırsın, oturduğumuz yerler belliydi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşananlarla ilgili olarak "Sandalye niye kırıktı? Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Oturduğumuz yerler belliydi" dedi.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı sırasında sandalyesi kırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

"Oturduğumuz koltuk durup, dururken kırıldı. Sayın Cumhurbaşkanı 'İsraf yaptın' dedi. Ben de 'Bu israf değil, sandalye kırık' dedim" ifadesini kullanan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Olsun ikinci sandalyeye daha sağlam oturuyoruz' dedim. Bu tabii öyle bir magazin durum oluştu. Sandalye niye kırıktı? Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Oturduğumuz yerler belliydi."

15 Temmuz Demokrasi Otogarı (Esenler Otogarı) ile ilgili olarak da konuşan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bir ara tespit yapmak istedim Otogar'da. Önce otopark kısmını İSPARK olarak teslim aldık. Akabinde otobüs giriş çıkışlarını da denetim altına aldık. Bütün kiracıların muhatabı artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Dolayısıyla İBB mal sahibidir. Başkası değildir. Bu bir lütuf değil, 16 milyon insanın hakkını teslim almaktır. Geçmişe dönük de usulsüz işlem varsa onlarla ilgili arkadaşlarım da takipçisi olacaktır. Biz otogarın, yeni bir otogara taşınmasını önemsiyoruz. Yeni otogarın nerede olması gerektiği konusunda ortak karar alacağız. Buranın sorunlarının çözümü için tarih vermek istiyorum. Ekim sonu burayı tekrar ziyarete geleceğim."