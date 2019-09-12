İBB Sözcüsü Ongun: İBB TRT dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olmuş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, "Medya A.Ş. bir diziye 12 milyon 750 bin liraya neden sponsor oluyor? TRT 1'de yayımlanan Kut'ül Amare dizisi bu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu oldu. Ongun programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belediyede incelemelerin devam ettiğini belirten Ongun, İBB iştiraki olan Medya A.Ş.'nin Mehmetçik Kut'ül Amare dizisine 12 milyon 750 bin TL'ye sponsor olduğunu belirtti.

Ongun, şunları kaydetti:

"Bütün müdürlükleri ve iştiraklerine yazı gönderilerek sponsorluk, reklam rakamlarının bir dökümünü istedik. Her gün bir gazetede Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine yazı yazan bir yazarın internet sitesine 2017 ve 2018'de 50-60 bin lira reklam verilmiş. Sadece bir iştirakin 3 yılda 1 televizyon kanalına verdiği ilan 7 milyon lira.

Bu arabalar buraya konulduğu zaman, israf konusuyla dalga geçiyorlar ya izleyicilerimize sormak istiyorum. Medya A.Ş. bir diziye 12 milyon 750 bin liraya neden sponsor oluyor? TRT 1'de yayımlanan Kutülamare dizisi bu."