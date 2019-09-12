Eminönü alt geçidindeki su baskınında zarar gören ayakkabılar yarı fiyatına satışa çıkarıldı

'VATANDAŞLARI DESTEĞE ÇAĞIRIYORUZ'
Sel felaketinden sonra neredeyse ayakkabılarının tamamı sular altında kalan Fikret Aksu, "Bu anlamda biz belediyenin bize gösterdiği Yenikapı'ya ürünlerimizi kurutmaya götürdük. Oradan sonra kapalı bir mekanda üretici firmalarımızın desteğiyle bakımlarını yapmak üzere kurtarılabilecek olanlar kurtarıldı. Zaten çöpe gidecek olanlar gitti. Şu an kurtardıklarımız, yenisinden hiçbir farkı kalmayan ürünlerimiz, steril edildi. Sağlıksal anlamda bakımları yapıldı. Şu an ufak ufak da olsa satışları başladı. Bunları sezon sonu olması nedeniyle elimizden çıkartmamız lazım. Yarı yarıya, sermayesine yakın fiyatlarla ürünlerimizi satışa çıkarttık. Hakiki deri ürünler, piyasa fiyatı 200 lira olan ürünler sel sonrası bütün bakımları yapıldı, 125 lira. 165-170 lira olan yine deri ürünlerimiz 99 lira noktasında vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımızı çarşı esnafına desteğe davet ediyoruz" dedi.
'ZARARIN NERESİNDEN DÖNSEK KARDIR'
Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına giren İstanbul 17 Ağustos'ta sele teslim olmuştu. Yolları ve alt geçiteki dükkanları su basmış, tramvay ve vapur seferleri durdu. Su basan Unkapanı alt geçidindeki tahliye işlemleri sırasında bir kişinin cansız bedeni bulunmuştu.
Eminönü alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı. pic.twitter.com/WMQgaXu62K— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) August 17, 2019
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