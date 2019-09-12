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17:04 12 Eylül 2019
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    Eminönü alt geçidindeki su baskınında zarar gören ayakkabılar yarı fiyatına satışa çıkarıldı

    © AA / Mert Narçın
    Türkiye
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    Eminönü alt geçidinde geçen ay yaşanan su baskını nedeniyle ıslanan ve ardından kurutulan ayakkabılar bugün satışa çıktı. Ayakkabılar yarı fiyatına satılıyor.

    © AA / Şebnem Coşkun
    İstanbul yağışa teslim: Alt geçitleri su bastı, 1 kişinin cansız bedeni bulundu
    17 Ağustos'ta İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Eminönü alt geçidi sular altında kalmıştı. Alt geçitte ayakkabı dükkanı olan esnaf, ıslanan ayakkabıları Yenikapı miting alanında kurutmaya bırakmıştı. Kuruyan ve bakımı yapılan ayakkabılar, yarı fiyatına satışa sunuldu.

    'VATANDAŞLARI DESTEĞE ÇAĞIRIYORUZ'

    Sel felaketinden sonra neredeyse ayakkabılarının tamamı sular altında kalan Fikret Aksu, "Bu anlamda biz belediyenin bize gösterdiği Yenikapı'ya ürünlerimizi kurutmaya götürdük. Oradan sonra kapalı bir mekanda üretici firmalarımızın desteğiyle bakımlarını yapmak üzere kurtarılabilecek olanlar kurtarıldı. Zaten çöpe gidecek olanlar gitti. Şu an kurtardıklarımız, yenisinden hiçbir farkı kalmayan ürünlerimiz, steril edildi. Sağlıksal anlamda bakımları yapıldı. Şu an ufak ufak da olsa satışları başladı. Bunları sezon sonu olması nedeniyle elimizden çıkartmamız lazım. Yarı yarıya, sermayesine yakın fiyatlarla ürünlerimizi satışa çıkarttık. Hakiki deri ürünler, piyasa fiyatı 200 lira olan ürünler sel sonrası bütün bakımları yapıldı, 125 lira. 165-170 lira olan yine deri ürünlerimiz 99 lira noktasında vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımızı çarşı esnafına desteğe davet ediyoruz" dedi.

    'ZARARIN NERESİNDEN DÖNSEK KARDIR'

    Eminönü alt geçit
    © DHA /
    Eminönü alt geçitte temizlik tamamlandı, esnaf dükkan açtı
    Alt geçit esnafı Özkan İnce ise "100, 90, 80 liraya sattığımız ayakkabıları 50 liraya düşürdük. Bunlar hasarlı olanlar. Çoğu ziyan oldu attık ama bunlar en az hasar ile kurtardığımız ayakkabılar. Onları da halk alsın diye. 50 lira ama 40'a da, 30'a da veriyoruz. Maksat paraya dönsün. Zararın neresinden dönsek kardır. Ne kadar ucuza satarsak, ne kadar fazla satarsak bizim için o kadar iyidir. Yoksa hepsi telef oldu zaten attık çoğunu. En iyi olanları, kurtarabildiklerimizi de böyle halkın hizmetine sunuyoruz" şeklinde konuştu.

    Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına giren İstanbul 17 Ağustos'ta sele teslim olmuştu. Yolları ve alt geçiteki dükkanları su basmış, tramvay ve vapur seferleri durdu. Su basan Unkapanı alt geçidindeki tahliye işlemleri sırasında bir kişinin cansız bedeni bulunmuştu. 

    Etiketler:
    Esnaf, Ayakkabı, Sel, alt geçit, Eminönü
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