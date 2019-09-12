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18:35 12 Eylül 2019
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    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Güçlü yapısal reformları sürdürüyoruz

    © AA / Hazine ve Maliye Bakanlığı
    Türkiye
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, güçlü yapısal reformların sürdürüldüğünü ifade ederek, "Yılı pozitif bir büyüme rakamı ile kapatacağımıza eminim" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. yıl davetinde konuştu.

    Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

    -Küresel ve bölgesel anlamda 10. yıl öncesine göre çok farklı bir konumdayız. Türkiye olarak geçtiğimiz ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık.

    -Güçlü yapısal reformları sürdürüyoruz. Yeni ekonomik programın bir yılını geride bıraktık. Programı başarılı bir şekilde uyguladık. Temmuz verilerinde  belki de cumhuriyetin en büyük yıllık cari fazlası olacak. Hem büyüyen hem de cari fazla veren Türkiye özgün bir örnek. Yılı pozitif bir büyüme rakamı ile kapatacağımıza eminim.

    Merkez Bankası
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Merkez Bankası anketi: Yıl sonu dolar/TL beklentisi 6 liraya çıktı, enflasyon beklentisi yüzde 13.96'ya geriledi

    -Bugün şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu etki ve dalgalanmalara karşı Türkiye en iyi korunma alanlarından biri olmuştur.

    -Ayakları yere basan Yeni Ekonomi Programında bir yılı geride bıraktık. Program kapsamındaki güçlü yapısal reform sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz kazanımları inşallah 2020 yılında çok daha ileriye taşıyacağız.

    'TEK HANELER UFUKTA GÖRÜNDÜ'

    -Özellikle yılın ikinci yarısındaki rahatlamayla yılı pozitif bir büyüme rakamıyla inşallah kapatacağımıza inanıyoruz. Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 25.2 seviyesinde 2019 Ağustos ayında yüzde 15 seviyesine geriledi. Ve önümüzdeki Eylül endeksleri, projeksiyon ve tahminler tek haneli hem ÜFE hem TÜFE'de tek haneli rakamları yakalayacağımızı gösteriyor.

    -Yılın sonuna da hedeflerimizden daha iyi bir performansla ulaşacağız.

    -Hem fiziki hem de kapsayıcı olması açısından çalışmaları yakından takip ediyoruz.

    -Faiz kararının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

    Etiketler:
    Ekonomi, Enflasyon, Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı
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