ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Diyarbakır saldırısını kınadı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün yaşanan saldırıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Diyarbakır’daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz.— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) September 13, 2019
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lılar tarafından el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti, 10 kişi ağır yaralanmıştı.
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