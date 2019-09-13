HDP Sözcüsü Kubilay: İl binamız önündeki anneleri Meclis’e davet ediyoruz

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kubilay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün gerçekleştirilen saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını hatırlatan Kubilay, "Saldırıyı sert dille kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.

Kubilay saldırının etkin şekilde soruşturulması ve sorumluların bulunmasını talep ettiklerini belirtti.

12 Eylül askeri darbesinin 39. yılına da değinen Kubilay, darbenin kuşaktan kuşağa silinmeyecek derin izler bıraktığını söyledi.

‘AİLELERİN TALEBİ SON DERECE HAKLI TALEPTİR’

Kubilay, annelerin, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ilişkin "3 Eylül'den itibaren Diyarbakır il binamızın önündeki ailelerin talebi son derece haklı taleptir. Bizim de talebimiz kimsenin tırnağı dahi kanamadan toplumsal barışın sağlanarak bütün gençlerin evlerine sağ salim geri dönmeleridir" ifadelerini kullandı.

Mecliste bütün partilerin içinde yer aldığı çözüm komisyonu kurulmasını önerdiklerini belirten Kubilay, "Bu vesile ile il binamız önünde oturan ailelere de seslenmek istiyoruz. Biz anneleri Meclis'e davet ediyoruz" diye konuştu.

‘EYLEMLERİ SÜRECEK, İMZA KAMPANYASI BAŞLATACAĞIZ’

Kubilay, partisinin önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu’nda kayyum atanan belediyelere yönelik adımların ele alındığını, nöbet eylemlerinin süreceğini ve imza kampanyası başlatacaklarını ifade etti.