Metiner'den Arınç'a: Asıl siz haddinizi bileceksiniz

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasındaki tartışmaya, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de katıldı.
"Asıl siz haddinizi bileceksiniz. Malum çevrelere güvercin, Bülent Turan gibi ömrünü davasına adamış grup başkanvekili konumundaki bir kardeşimize karşı şahin kesileceksiniz. Turan kardeşimize yaptığınız itibar suikastı, tam da hizmet ettiklerinizin yöntemi."
Asıl siz haddinizi bileceksiniz! Malum çevrelere güvercin, Bülent Turan gibi ömrünü davasına adamış grup başkanvekili konumundaki bir kardeşimize karşı şahin kesileceksiniz! Turan kardeşimize yaptığınız itibar suikastı, tam da hizmet ettiklerinizin yöntemi!https://t.co/XPhoXKyqFe— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) September 12, 2019
NE OLMUŞTU?
Arınç, kayyum yoluyla görevinden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için "Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk'ün benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir" demişti.
Bülent Turan da, ertesi gün Arınç'a tepki göstermiş, şunları kaydetmişti:
Bunun üzerine Arınç, Show TV'ye yaptığı açıklamada "Boyundan büyük işlere karışma. Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur. Herkes haddini bilsin. Ben de bileyim, Bülent Turan da bilsin, başka partilerin başka temsilcileri de bilsin" ifadesini kullanmıştı.
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