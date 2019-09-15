13 ülkeden 31 seçim komisyonu başkanı Ankara'da

Sempozyumda 13 ülkeden 31 seçim komisyonu başkanı ile temsilcilerini misafir ettiklerini belirten Güven, seçim sistemlerinin bilişim altyapısıyla ilgili yeni uygulamaların, deneyimlerin ve stratejilerin üzerinde durulacağını kaydetti.
Güven, Yeni teknolojilerin kullanılmasıyla seçim süreçlerinin iyileştirilmesi, kapasite ve seçimlere katılım oranlarının artırılması, siyasi partilerin ve vatandaşların denetimine açık, şeffaf seçimlerin yapılmasının mümkün olacağını vurguladı.
Güven, "Bu amaçla dünyanın birçok ülkesinde seçim süreçlerinin bilişim teknolojileri kullanılarak, etkin, hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kurumsal kapasitenin artırılması ile seçim süreçlerinin standart hale getirilmesi, modernizasyonu, seçimlere katılımın arttırılması ve bunu yaparken de dış kaynaklara bağlı kalmadan kendi imkanlarımızın kullanılması kurumumuzun başlıca hedeflerindendir" dedi.
SEÇSİS İLE 13 GENEL SEÇİM YAPILDI
Seçim süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi için 2007'de kullanılmaya başlanan Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) değinen Sadi Güven, Türkiye'deki seçim sistemi hakkında açıklamada bulundu.
Güven, SEÇSİS ile 2 cumhurbaşkanlığı seçimi, 5 milletvekili genel seçimi, 3 mahalli idareler genel seçimi ve 3 halk oylaması olmak üzere 13 genel seçim yapıldığını belirtti.
1 MİLYONDAN FAZLA TUTANAK PAYLAŞILDI
Seçim süreçlerinde bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması sonucunda edinilen kazanımları da anlatan Güven, son yıllardaki seçimlerde, şeffaflığı ve denetlenebilirliği artırmak için hayata geçirilen yeni uygulamaları da aktardı.
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