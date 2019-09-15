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13:54 15 Eylül 2019
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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    13 ülkeden 31 seçim komisyonu başkanı Ankara'da

    © AA / İbrahim Erikan
    Türkiye
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    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ev sahipliğinde 'Seçimlerde Bilişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı, Şeffaflık ve Denetlenebilirlik' konulu uluslararası sempozyumun açılışı 13 ülkeden 31 seçim komisyonu başkanı ve temsilcisinin katılımıyla yapıldı.

    YSK
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    YSK Başkanı Sadi Güven, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası sempozyumun açılışında konuşma yaptı.

    Sempozyumda 13 ülkeden 31 seçim komisyonu başkanı ile temsilcilerini misafir ettiklerini belirten Güven, seçim sistemlerinin bilişim altyapısıyla ilgili yeni uygulamaların, deneyimlerin ve stratejilerin üzerinde durulacağını kaydetti. 

    Güven, Yeni teknolojilerin kullanılmasıyla seçim süreçlerinin iyileştirilmesi, kapasite ve seçimlere katılım oranlarının artırılması, siyasi partilerin ve vatandaşların denetimine açık, şeffaf seçimlerin yapılmasının mümkün olacağını vurguladı.

    Güven, "Bu amaçla dünyanın birçok ülkesinde seçim süreçlerinin bilişim teknolojileri kullanılarak, etkin, hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kurumsal kapasitenin artırılması ile seçim süreçlerinin standart hale getirilmesi, modernizasyonu, seçimlere katılımın arttırılması ve bunu yaparken de dış kaynaklara bağlı kalmadan kendi imkanlarımızın kullanılması kurumumuzun başlıca hedeflerindendir" dedi.

    SEÇSİS İLE 13 GENEL SEÇİM YAPILDI

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    © AA / Metin Aktas
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    Bilişim teknolojilerinin şeffaf ve denetlenebilir olması halinde daha anlamlı olacağını vurgulayan Güven, katılımcılara YSK ile diğer seçim kurullarının yapısı ve seçim süreçleri hakkında bilgi verdi.

    Seçim süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi için 2007'de kullanılmaya başlanan Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) değinen Sadi Güven, Türkiye'deki seçim sistemi hakkında açıklamada bulundu.

    Güven, SEÇSİS ile 2 cumhurbaşkanlığı seçimi, 5 milletvekili genel seçimi, 3 mahalli idareler genel seçimi ve 3 halk oylaması olmak üzere 13 genel seçim yapıldığını belirtti.

    © REUTERS / Kemal Aslan
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    Güven, şunları kaydetti; "Ayrıca 2014'ten itibaren, seçimlerde şeffaflığı ve denetlenebilirliliği artırmak adına sandık sonuç tutanakları, sayım döküm cetvelleri, il-ilçe birleştirme tutanakları ve denetim tutanakları kare kodlu olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda, seçim güvenliği açısından sandık kurulunca doldurulan ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ve sayım döküm cetvelleri ile il-ilçe birleştirme tutanakları, denetim tutanakları ilçe seçim kurullarınca taranıp resim formatında sisteme aktarılmaktadır. Sisteme aktarılan bu tutanaklar ve sandık sonuç bilgileri, talepleri halinde seçime katılan siyasi partilerle eş zamanlı olarak Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) aracılığıyla paylaşılarak denetimleri sağlanmaktadır." 

    1 MİLYONDAN FAZLA TUTANAK PAYLAŞILDI

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    © Fotoğraf : Twitter
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    YSK Başkanı Güven, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminde 1 milyon 129 bin 73, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde de 1 milyon 123 bin 742 tutanağın siyasi partiler ile paylaşıldığını belirtti.

    Seçim süreçlerinde bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması sonucunda edinilen kazanımları da anlatan Güven, son yıllardaki seçimlerde, şeffaflığı ve denetlenebilirliği artırmak için hayata geçirilen yeni uygulamaları da aktardı.

    Etiketler:
    Seçim, SEÇSİS, Seçim güvenliği, Seçim Komisyonu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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