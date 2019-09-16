Alev Alatlı: Allah başta Erdoğan olmak üzere hepimizin yardımcısı olsun

ABD'nin haydut devlet olduğunu söyleyen yazar Alev Alatlı, "Şantaj, ambargo, ihanet, işkence... 'Özgürlük'ten anladıkları, Ortadoğu petrollerinin üstüne yatmak; 'barış'tan anladıkları çıkarlarının dokunulmazlığı. Böyle bir dünya düzeninde işimiz kolay değil. Allah, başta Erdoğan, hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan yazar Alatlı, bağımsız bir ülke olabilmek için kutuplaşmaları bırakıp helalleşme yoluna gidilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu söyleyen Alatlı, "Kültürümüzün kıymetini bilmeli, toplumun temeline yerleştirmeliyiz. Kimin sözüdür, şimdi unuttum: 'Birkaç büyük adam yetiştirin, gerisi gelir' derler. Katılırım" ifadesini kullandı.

Alatlı'nın Kalçık'ın sorularına verdiği yanıtlar özetle şöyle:

Batı'daki tarikatlaşma nasıl bir tehlike arz ediyor?

- Her şeyden önce atomizasyona yol açıyor, iki kişiyi bir araya getiremez oluyorsunuz. AB'de 106 adet yeşiller partisi var. Benzeri atomizasyon dinde de var. Sadece Hırıstiyanlık'ta 43 bin tarikatın varlığından söz ediyorlar, 2020'den itibaren 45 bini bulacakmış. Beş yüz yıl öncesini, din savaşlarını, Haçlı Seferleri'ni hatırlayın. Kaç milyon insanın öldüğünü düşünün. İslamofobiyi, sığınmacıları düşünün. Batı'da eskiden kiliselerin ağırlığı vardı, artık ahlaki çizgileri yok. İnsanoğlunun aklı dışında kötülüğü caydırıcı hiçbir şey yok. Gezegenin haline bakarsanız, insan aklından da hayır yok.

'DUA EDELİM DE TRUMP'I MUMLA ARADIĞIMIZ GÜNLER GELMESİN'

Trump gibi liderlere alışmamız mı gerekiyor?

- Dua edelim de, Trump'ı mumla aradığımız günler gelmesin. Liyakat kavramı kadük olduğunda siyaseti Berlusconi, Macron, Johnson gibi bitirimler devralıyor. Eskiden Amerikalı akademisyenler alacakaranlık bölgelerin haydut devletlerinden yakınırlar, Esat'tı, Sedat'tı, Kaddafi'ydi; despot liderleri çözümlemeye uğraşırlardı. 2019 itibariyle Amerika'nın kendisi haydut devlet oldu; şantaj, ambargo, ihanet, işkence... Daha da vahimi, Harvard'ı, Columbia'sı, Yale'i pustular, oturuyorlar. Vietnam savaşını durduran entelijensiyadan gık çıkmıyor. 'Özgürlük'ten anladıkları, Ortadoğu petrollerinin üstüne yatmak; 'barış'tan anladıkları çıkarlarının dokunulmazlığı. Böyle bir dünya düzeninde işimiz kolay değil. Hem ülkenizi koruyacaksınız, hem dik duracak, hem de komşunuz açken tok uyuyamayacaksınız. Allah, başta Erdoğan, hepimizin yardımcısı olsun.