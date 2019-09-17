Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç tespit edildi

Ankara'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın yapılan otopsisinde, kanında 'propofol' etken maddeli anestezi ilacının da aralarında bulunduğu, 7 farklı ilaç tespit edildi.
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ifade veren Ayşe Karaman'ın ailesi, Özgür T.'nin kızlarını ilaç bağımlısı yaparak, kendisine bağlandığını ve her istediğini yaptırdığını iddia etti.
Ailenin avukatı Tuğba Gültekin de şüphelinin ifadesinde de belirttiği gibi Ayşe Karaman'ın intihar etmesini gerektirecek herhangi bir sorun olmadığını, ölümüne, ancak bir doktorun elde edebileceği 'propofol' etken maddeli ilacının neden olduğunu söyledi.
Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda ise genç kızın kanında alkol ve bunun yanı sıra 7 farklı madde tespit edildi. Bu ilaçlar, çok güçlü uyuşturucu özelliği olan ilaçlar. Ağrı kesme ve anestezi ilacı olarak kullanılan; 'fentanil', 'propofol', 'mirtazapin', 'desmetil' ve 'keteprofen' etken maddeli ilaçlar, doku uyuşturmak için kullanılan 'lidokain' etken maddeli ilaç ve kanser tedavilerine bağlı bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılan 'ondansetron' etken maddeli ilaç.
Raporda, Karaman’ın ölümüne bu ilaçlardan hangisinin neden olduğunun tam olarak tespit edilemediği yer aldı. Savcılık da dosyayı, Ayşe Karaman’ın ölümüne neden olan ilacın tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.
'BU ŞEKİLDE ALDATMAK ÖLÜME GÖTÜRÜR' DEMİŞ'
Öte yandan Ayşe Karaman’ın bir arkadaşının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Tanık ifadesinde şunları kaydetti:
"Ayşe Karaman, Özgür T.'nin kendisine saplantılı bir şekilde bağlandığını söylüyordu. Bütün mesajlarını incelediğini ve artık kendisinden korkmaya başladığını söyledi. Ayşe Karaman, bir keresinde Özgür T.'nin kendisine 'propofol' etken maddeli ilaç verdikten sonra uyuttuğunu ve tacizde bulunduğunu söyledi. Olaydan yaklaşık 5 gün kadar önce de Ayşe bana Özgür'ün bir arkadaşının kız arkadaşı tarafından aldatıldığını, bu olay konusunda Özgür T.'nin kendisine imalı bir şekilde, 'Bu şekilde aldatılmanın soncu ölüme götürür' ifadelerini kullandığını, Özgür ile arkadaşlığının artık saplantılı bir hal aldığını anlatmışı."
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür T., sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde 1 adet 20 milimetre 'propofol' etken maddeli ilaç ampülü, 1 adet 20'lik boş kullanılmış enjektör, 1 adet 20'lik içerisinde 10 milimetre 'propofol' enjektör, 1 adet 10 milimetre içerisinde 7 milimetre 'propofol' içeren enjektör bulundu. Savcılık sorgusunda, Karaman’ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak genç kıza, deksketoprofen trometamol etken maddeli ilaç ve ondansetron hidroklorür dihidrat etken maddeli ilaç verdiğini, 'propofol' etken maddesini kendisinin vermediğini söyleyen Özgür T., 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı.
Özgür T., ifadesinde gece saat 04.00 sıralarında acil bir ameliyat için çağrıldığını, ameliyat sonrası sabah eve geldiğinde Ayşe Karaman’ı ölü bulduğunu iddia etti.
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