İstanbul’da Anadolu Yakası’na yeni metro geliyor

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da tekrarlanan yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olduktan sonra metro inşaatları için mevzuata göre gerekli izinleri almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan başvurulardan ilk gündeme alınan büyük proje “Kadıköy-Sultanbeyli Metro Hattı” oldu.haberine göre İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü tarafından 2017 yılında proje çalışmalarına başlanan 18.4 kilometrelik Kadıköy-Sultanbeyli Metro hattının proje tanıtımı dosyası 11 Eylül 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'ne gönderildi.
‘7 ADET İSTASYONA SAHİP OLACAK’
17 Eylül 2019 günü de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci resmen başlatıldı. Hazırlanan proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerini kapsayacak yeni metro hattı 7 adet istasyona sahip olacak. Kadıköy-Sultanbeyli Metro Hattı güzergahı; “Esatpaşa, Finans Merkezi, Ataşehir, Türk-İş Blokları, Ferhatpaşa, Samandıra, Veysel Karani” istasyonlarından oluşacak.
AVRUPA YAKASINA ULAŞACAK
Yapım çalışmaları devam eden Göztepe-Ümraniye, Dudullu- Bostancı ve Çekmeköy-Sultanbeyli Metro hatları ile de entegre olması planlanıyor. Yeni metro hattının, aynı zamanda Samandıra bölgesinde planlanan İstanbul-Adapazarı Hızlı Tren Hattı Anadolu İstasyonu ile bağlantı yapacak şekilde planlaması yapıldı.
46 AYDA TAMAMLANACAK
İNCİRLİ-SÖĞÜTLÜÇEŞME HATTININ DEVAMI NİTELİĞİNDE
Kadıköy-Sultanbeyli Raylı Sistem Hattı, İncirli'den başlayıp Söğütlüçeşme'ye giden ve “Kısa Boğaz Hattı” olarak isimlendirilen projeye fiziksel olarak Altunizade'de bağlanacak ve bu noktadan itibaren İncirli yönüne aynı hat yolları üzerinden devam edecek. Yani Veysel Karani yönünden gelen yolcular “Kısa Boğaz Hattı”na bağlanarak doğrudan Avrupa yakasına geçebilecek. Bu çerçevede yeni metro hattı, İncirli-Söğütlüçeşme metrosunun devamı olarak değerlendiriliyor.
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