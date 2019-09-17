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17:45 17 Eylül 2019
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    Adana'da bir kadın işlettiği kafenin yanında uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle şikayet ettiği kişiler tarafından darp edildi.

    Uyuşturucuyu şikayet eden kadına işkence

    © İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ - ELİF AY
    Türkiye
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    Adana'da bir kadın işlettiği kafenin yanında uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle şikayet ettiği kişiler tarafından darp edildi. İddiaya göre zanlılar üzerine yanıcı madde döktükleri kadını yakmakla da tehdit ettiler.

    Adana'da 2 kişi tarafından darp edilip, üzerine yanıcı madde dökülerek tehdit edilen müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca, hastanede tedaviye alındı.

    © DHA /
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    İddiaya göre, 48 yaşındaki Ebru Berköz Karaca 5 yıl önce Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir kafe devraldı. 5 yıldır kafeyi işleten Karaca, kendi kafesinin yanında bulunan bir mekanda mekan sahibinin uyuşturucu kullandırdığı gerekçesiyle karakola ve savcılığa şikayette bulundu.

    Bunun üzerine mekan sahibi ve adamları 2.5 ay önce Karaca’nın iş yerini basarak ölüm tehdidiyle Karaca ve çalışanlarını dışarı çıkarıp, mekanına el koydu. Bunun üzerine Ebru Berköz Karaca, durumu savcılığa bildirdi ve savcılık kafenin anahtarına el koyarak soruşturma başlattı.

    Mekan sahibi ve adamları kapının kilidini değiştirerek Karaca’ya ait kafeyi tekrardan kullanıma açtı. Durumu tekrardan savcılık ve CİMER’e bildiren Karaca, bu sefer de şikayetini geri çekmesi için ölüm tehditleri aldı. İddiaya göre dün akşam saat 21.30 sıralarında Ebru Berköz Karaca, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir arkadaşı ile birlikte otomobille seyahat ederken içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil yollarını kesti.

    YAKMAKLA TEHDİT ETTİLER

    © AA / Mehmet Çetin
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    Aralarında husumet olan kişilerin yolunu kestiğini gören Karaca, beyzbol sopası tehdidiyle araçtan indirildi. Bu sırada mekan sahibi Karaca’yı diz çöktürüp yüzüne ve vücuduna siyah bir yanıcı madde döktü ve şikayetini geri çekmesi konusunda tehditlerde bulundu. Elindeki çakmağı yakıp Karaca’yı yakmakla tehdit eden 3 kişi, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

    ‘ÇOK ZOR KURTULDUK’

    Olayın ardından Fatih Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulunan Karaca, ardından karakola gelen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede petrol istasyonundan alınan benzinle yanıcı maddeden temizlenen Karaca, daha sonra taburcu edildi. Korkudan evine gidemediği için kızının evine sığınan Karaca, başından geçenleri İHA muhabirine şöyle anlattı:

    © AA /
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    “Arabamızın önünü kestiler ve sopa ile zorla indirdiler. Daha sonra yanıcı maddeyi yüzümden aşağı vücuduma döktüler. Gözlerim kapandı, çok zorlandım. Diz çöktürttü ve daha sonra arabasına oturdu, çakmak ile yakacağını söyledi. Çok kötü bir an yaşadım. 45 dakika orada beni alıkoydular. Zorla kendi arabalarına bindirmeye çalıştılar, binmedim. Arabayı kullanan arkadaşım ile kendimizi kurtarmaya çalıştık ancak çok zor kurtulduk. Etraf kalabalık olmasına rağmen herkes alkol alıyor ve karanlık yere çektiler bizi” ifadelerini kullandı.

    ‘KENDİ MEKANIMA GİREMİYORUM’

    Kafesi için imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi aldığını, vergi ödediğini kaydeden Ebru Berköz Karaca, “Hastanede çıkartamadılar yanıcı maddeyi. Sonra benzin istasyonundan 1 şişe benzin aldılar ve onunla çıkartmaya çalıştılar. 3 kez duş almama rağmen mazot kokuyorum. Yaşadığım şey çok kötü. Ben kendilerinden şikayetçi olmuştum ve savcılık soruşturmasındaydı. Yapı kayıt belgem benim adıma. 5 yıldır ben işletiyorum. Siz bize bakacaksınız, siz iş kadınısınız, buradan vazgeçin diyorlar. Ben de vazgeçmedim. Alnımın teriyle aldığım bir yer orası. Hala öldüreceğim diyorlar. Kendi mekanıma ben giremiyorum. Onlar göbeği değiştirerek kullanmaktalar” diye konuştu.

    ‘ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİM’

    © AA /
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    Yaşadığı olay karşısında ölümle burun buruna geldiğini söyleyen Karaca, “Çocuğumu düşündüm. Herhalde öleceğim dedim. Herhalde yanarak öleceğim dedim. Kadına şiddete karşı programlarda çıkan kadınlardan biri gibi olacağım diye düşündüm. Bana 'Seni öldürsem yatarım ne kadar ki' dedi. 'Biz içeri girersek, etrafımızda beslediğimiz çakallarımız var, onlar sizi öldürür' dedi. Ben bundan öncesinde savcılıktan koruma istedim ama yine verilmedi. İnşallah şimdi güvende olurum” dedi.

    Savcılık tarafından olayla ilgili 3 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

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    Etiketler:
    Ebru Berköz Karaca, Uyuşturucu, Kadın, Adana
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