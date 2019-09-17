Uyuşturucuyu şikayet eden kadına işkence

Adana'da 2 kişi tarafından darp edilip, üzerine yanıcı madde dökülerek tehdit edilen müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca, hastanede tedaviye alındı.
Bunun üzerine mekan sahibi ve adamları 2.5 ay önce Karaca’nın iş yerini basarak ölüm tehdidiyle Karaca ve çalışanlarını dışarı çıkarıp, mekanına el koydu. Bunun üzerine Ebru Berköz Karaca, durumu savcılığa bildirdi ve savcılık kafenin anahtarına el koyarak soruşturma başlattı.
Mekan sahibi ve adamları kapının kilidini değiştirerek Karaca’ya ait kafeyi tekrardan kullanıma açtı. Durumu tekrardan savcılık ve CİMER’e bildiren Karaca, bu sefer de şikayetini geri çekmesi için ölüm tehditleri aldı. İddiaya göre dün akşam saat 21.30 sıralarında Ebru Berköz Karaca, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir arkadaşı ile birlikte otomobille seyahat ederken içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil yollarını kesti.
YAKMAKLA TEHDİT ETTİLER
‘ÇOK ZOR KURTULDUK’
Olayın ardından Fatih Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulunan Karaca, ardından karakola gelen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede petrol istasyonundan alınan benzinle yanıcı maddeden temizlenen Karaca, daha sonra taburcu edildi. Korkudan evine gidemediği için kızının evine sığınan Karaca, başından geçenleri İHA muhabirine şöyle anlattı:
‘KENDİ MEKANIMA GİREMİYORUM’
Kafesi için imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi aldığını, vergi ödediğini kaydeden Ebru Berköz Karaca, “Hastanede çıkartamadılar yanıcı maddeyi. Sonra benzin istasyonundan 1 şişe benzin aldılar ve onunla çıkartmaya çalıştılar. 3 kez duş almama rağmen mazot kokuyorum. Yaşadığım şey çok kötü. Ben kendilerinden şikayetçi olmuştum ve savcılık soruşturmasındaydı. Yapı kayıt belgem benim adıma. 5 yıldır ben işletiyorum. Siz bize bakacaksınız, siz iş kadınısınız, buradan vazgeçin diyorlar. Ben de vazgeçmedim. Alnımın teriyle aldığım bir yer orası. Hala öldüreceğim diyorlar. Kendi mekanıma ben giremiyorum. Onlar göbeği değiştirerek kullanmaktalar” diye konuştu.
‘ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİM’
Savcılık tarafından olayla ilgili 3 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.
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