Yenilenen İstanbul seçiminin maliyeti: 40 milyon 656 bin TL

İYİ Parti, YSK'ya yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini sordu. YSK'nin yanıtına göre seçimin maliyeti 40 milyon 656 bin lira.

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Tolga Öztürk, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 23 Haziran 2019’da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini sordu.

Öztürk’ün yazısına Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Erhan Çiftçi’nin verdiği yanıtta, “23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin toplam maliyetinin 40 milyon 656 bin 388 TL olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Öztürk, YSK'nın cevabını Twitter'da 'yazıktır, günahtır' ifadeleriyle paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenileme seçimlerinde milletin cebinden çıkan para 40.656.388,55 TL yazıktır, günahtır... pic.twitter.com/ceiTBnwhbY — Mustafa Tolga ÖZTÜRK (@mtolgaozturk) September 17, 2019

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