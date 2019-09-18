Selvi: Erdoğan, kutuplaştırıcı siyaset tarzından kucaklayıcı siyaset tarzına yöneldi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, kabinede beklenen değişikliklere değindiği bugünkü yazısında Türkiye siyasetinin içerisinde bulunduğu ittifak ortamı gereği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'siyaset tarzında değişiklikler meydana geleceğini' öne sürdü.

"Erdoğan, kutuplaştırıcı siyaset tarzından kucaklayıcı siyaset tarzına yöneldi" diyen Selvi, bu iddiasını ise şu ifadelerle gerekçelendirdi:

"CHP’li belediye başkanlarıyla yapılan toplantı bunun başlangıcıydı. CHP’li bir belediye başkanı, “Bakanlar Kurulu üyelerini karşımıza dizdi. Başkanların ne sorunu varsa not alacaksınız, çözeceksiniz dedi. Başka ne bekleriz” demişti. Erdoğan’ın iktidar, muhalefet ayrımı yapmadan tüm belediye başkanlarını davet etmesi kamuoyu tarafından da olumlu karşılandı. Erdoğan bir adım daha attı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Karamollaoğlu “Ucu açık bir görüşmeydi. İki saat konuştuk. Üç saat de sürebilirdi” dedi. Erdoğan’ın daha önceki görüşmelerinden farklı bulduğunu söyledi. 30 Ağustos resepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile sohbeti de bu zincire eklemek gerekiyor.

Bu adımların siyasi sonuçları ileride görülecek."

Selvi ayrıca, Binali Yıldırım'ın 'Cumhurbaşkanı yardımcılığının neredeyse kabullenildiğini' söyledi ve Yıldırım'ın 'Yatırımlardan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı' olacağının konuşulduğunu aktardı:

© AA / Selvi: İmamoğlu, Erdoğan'la bir araya geldiği toplantıda koltuğu kırılınca 'Burada da koltuğa ağır geldik' dedi

Kabine değişikliğinin kısa sürede olmayacağı anlaşıldı ama AK Parti’deki değişiklikle ilgili beklenti sürüyor. Bugün MKYK toplantısı var. Değişiklik beklentisi var ama çok güçlü değil. İlk başlarda 5-6 genel başkan yardımcısının değişebileceği konuşuluyordu. Ama kabine değişikliği ile yakın tarihlerde yapıldığı için partideki beklentinin de dozu düştü."