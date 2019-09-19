İçişleri Bakanı Soylu: Hem güvenliğimiz hem de refahımız tehdit altında

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyelilerin sayısının 3.5 milyonu aştığını söyledi.
Soylu, geçen yıl 268 bin düzensiz göçmenin yakalandığını, bu yıl bu sayının 237 bin’i aştığını belirtti.
Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, "Uyuşturucu meselesi hem dünya için hem Türkiye için önemli bir güvenlik tehdididir. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümler 2015’te 590 kişiydi, 2016’da 920’ye ve 2017’de aniden 941’e çıkmıştı. Uyguladığımız saha baskısı sonucunda 2018 sonunda bu sayıyı 657’e çekmeyi başardık. Şu an için yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 125'tir" ifadelerini kullandı.
ŞİDDET OLAYLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ
İçişleri Bakanı Soylu, "PKK’ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif etmekteyiz. Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK’ya dönük gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513’tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki, 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733’tür" dedi.
Soylu, "ABD bizzat kendisi 2009-2012 yılları arasında 12 PKK sözde yöneticisini ki bunların arasında Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan da var. Özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan etmişti. Ama tüm bunlara rağmen 40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke, bugün PKK’ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor, Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor ve güya onu ehlileştirmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.
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