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12:23 19 Eylül 2019
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    İçişleri Bakanı Soylu: Hem güvenliğimiz hem de refahımız tehdit altında

    © REUTERS / Ahmet Bolat/Pool via REUTERS
    Türkiye
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    Türkiye'de şiddet olaylarının ekonomiye etkisinin 2007-2017 arasında iki katına çıktığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem güvenliğimiz hem de refahımız tehdit altında" dedi. Soylu, Türkiye'deki Suriyelilerin sayısının da 3.5 milyonu aştığını belirtti.

    İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyelilerin sayısının 3.5 milyonu aştığını söyledi.

    © DHA /
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    Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96.3’tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi.

    Soylu, geçen yıl 268 bin düzensiz göçmenin yakalandığını, bu yıl bu sayının 237 bin’i aştığını belirtti.

    Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, "Uyuşturucu meselesi hem dünya için hem Türkiye için önemli bir güvenlik tehdididir. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümler 2015’te 590 kişiydi, 2016’da 920’ye ve 2017’de aniden 941’e çıkmıştı. Uyguladığımız saha baskısı sonucunda 2018 sonunda bu sayıyı 657’e çekmeyi başardık. Şu an için yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 125'tir" ifadelerini kullandı.

    ŞİDDET OLAYLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

    © Fotoğraf : Twitter
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    Soylu, "İsviçre merkezli kuruluş tarafından yapılan hesaplamaya göre 2017’de Türkiye’de şiddet olaylarının ekonomik etkisi 373 milyar dolar, doğrudan ekonomik maliyeti ise 257.2 milyar dolar, aynı kuruluşun hesaplarına göre şiddet olaylarının Türkiye ekonomisine etkisi 2007-2017 yılları arasında iki katına çıkmış durumda. Yani hem güvenliğimiz, hem de refahımız tehdit altında" diye konuştu.

    İçişleri Bakanı Soylu, "PKK’ya karşı son dönem stratejimizi 'kesintisiz operasyon' ve 'tehlikeyi kaynağında yok etme' şeklinde tarif etmekteyiz. Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK’ya dönük gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513’tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki, 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733’tür" dedi.

    Soylu, "ABD bizzat kendisi 2009-2012 yılları arasında 12 PKK sözde yöneticisini ki bunların arasında Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan da var. Özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan etmişti. Ama tüm bunlara rağmen 40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke, bugün PKK’ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor, Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor ve güya onu ehlileştirmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Duran Kalkan, Cemil Bayık, ABD, Murat Karayılan, Uyuşturucu, PKK, Şiddet, İsviçre, Sığınmacı, Suriyeli, Suriye, Süleyman Soylu, Türkiye
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