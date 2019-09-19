MHP'li Atay: Abdulhamit Gül'ü kimselere yedirmeyiz, FETÖ ile mücadelenize şahidiz

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "FETÖ ile mücadele FETÖ'cü yöntemlerle yapılamaz. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bu FETÖ'nün bir tezahürüdür. Daha düne kadar FETÖ ile aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün utanmadan çıkıp FETÖ'yle mücadele dersi vermeye kalkmasınlar" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

Yeni Akit'ten Sezai Erhan'a konuşan Atay, “Samimiyetle çalışan, emek veren, şehrimize ve ülkemize sahip çıkan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü kimselere yedirmeyiz. Sizin FETÖ ile mücadelenize şahidiz. Memleketimizin yiğit,mütevazı evladı. Haklı davanızda yanında olacağız” ifadesini kullandı.

'LİDERİMİZİ DE BAKANIMIZI DA ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, “Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz! Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan hakikatten yana bakın siz. Samimiyetle ve gayretle çalışan Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’ü de kimselere yedirmeyiz” dedi.

© AA / Aytaç Ünal CHP Sözcüsü Öztrak: Maklubeyi birlikte avuçladılar

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, ”Kim kiminle yürüyor siz ona bakın .Her daim sizinleyiz” mesajını verdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, “Haktan, hakikaten yana olan, Gaziantep’in değeri Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’e yönelik karalama kampanyasını kınıyorum. Bu kutlu yürüyüşte liderimizi de bakanımızı da asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

© AA / Utku Uçrak Adalet Bakanı Gül: Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bize ders vermeye kalkışmasın

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, “Vatanına, Milletine, Bayrağına ve Devletine sahip çıkan bakanımız Abdulhamit Gül’ün yanındayız” diye konuştu.

'UZUN YILLAR BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gazi şehrimizin evladı Abdulhamit Gül Bakanımızın samimiyetinin, gayretinin, ülkemiz ve şehrimiz için yaptıklarının şahidiyiz. Hep yanında olduk, hep yanımızda oldu. Sağ olsun, var olsun. Uzun yıllar daha ülkemiz ve şehrimiz için birlikte çalışacağız Allah izin verirse” dedi.