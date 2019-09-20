Ankesörden 'mahrem imam' değil Lütfiye çıktı

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik 'ankesör' soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Albay Mustafa Ünlüer, 15 Mayıs 2018'de gözaltına alındı, 25 Mayıs 2018'de tutuklandı.
6 AY CEZAEVİNDE KALDIhabere göre yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan Ünlüer, 14 Kasım 2018'de tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Albay Ünlüer'in kullandığı cep telefonun toplam 7 ankesör-ücretli sabit telefonla irtibatı bulunduğu gerekçesiyle hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede Ünlüer'in Bank Asya, ByLock, FETÖ yöneticileriyle, FETÖ okullar ve dernekleriyle irtibatının bulunmadığı belirtildi.
‘7 FARKLI ANKESÖRDEN BENİ 46 KEZ ARADI’!
Ünlüer, savunmasında şunları söyledi:
BERAAT KARARI
Aramalar ‘mahrem imam’ların arama şekillerine benzemiyor. Dosyamdaki bütün ankesörlü aramaların hepsi bu Lütfiye B.'nin yaptığı aramalardır. Eşim öğretmen, kızım bu sene üniversiteye başladı. Beraatımı talep ediyorum."
Sanığın ankesörlü hatlardan aradığı zaman dilimlerinden başkaca asker şahısların aranmadığı, sanığın ankesörlü hatlardan aranma zamanının 10 dakika önce sonrasında ardışık olacak şekilde herhangi bir askeri personelin aranmadığı anlaşılmıştır. Sanığın örgüt üyesi olarak kabul edilmesi ne yasal olanak bulunmadığın dan atılı suçtan beraatına karar verildi."
TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR
‘PEŞİ SIRA ARIYORDUM’
Mahkemede tanık olarak ifade veren Lütfiye B. şunları anlattı: “Ankara'ya geldikten sonra sanıkla görüşebilmek amacıyla Kızılay Kumrular Sokak'ta bulunan ankesörlü telefon hattından sanığı çeşitli tarihlerde birkaç kez aradığım, sanığın telefonu meşgul çaldığı zaman kendisine ulaşabilmek amacıyla peşi sıra birden fazla aradığım da doğrudur."
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