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11:13 20 Eylül 2019
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    Ankesörden 'mahrem imam' değil Lütfiye çıktı

    © AA /
    Türkiye
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    FETÖ'nün ‘mahrem imam’larına yönelik yürütülen 'ankesör' soruşturması kapsamında 6 ay tutuklu kalan ve örgüt bağlantısı tespit edilmeyen denizci Albay Mustafa Ünlüer, kendisini ankesörlü telefonlardan arayan kişinin mahrem imam değil arkadaşlık kurduğu sivil memur Lütfiye B. olduğunun anlaşılması üzerine beraat etti.

    FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik 'ankesör' soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Albay Mustafa Ünlüer, 15 Mayıs 2018'de gözaltına alındı, 25 Mayıs 2018'de tutuklandı.

    6 AY CEZAEVİNDE KALDI

    Mahkeme
    © AA /
    Ankesörlü telefon soruşturmasında 39 tutuklama
    NTV’de yer alan habere göre yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan Ünlüer, 14 Kasım 2018'de tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Albay Ünlüer'in kullandığı cep telefonun toplam 7 ankesör-ücretli sabit telefonla irtibatı bulunduğu gerekçesiyle hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede Ünlüer'in Bank Asya, ByLock, FETÖ yöneticileriyle, FETÖ okullar ve dernekleriyle irtibatının bulunmadığı belirtildi.

    ‘7 FARKLI ANKESÖRDEN BENİ 46 KEZ ARADI’!

    Ünlüer, savunmasında şunları söyledi:

    Gözaltı-Polis
    © AA /
    'Mahrem imam' operasyonunda 124 gözaltı kararı
    "2012 yılında Ankara'ya tayin oldum. Daha öncesinde Karadeniz Ereğli'de çalışırken Lütfiye B. adındaki sivil memurla tanışıklığımız oldu. Bu ankesörlü telefonlar hep onun aramaları. Yani beni cep telefonundan arayarak görüşmek istiyordu. Ben de konuşmak istemiyordum. Cep telefonunu engelliyordum. Engellediğim zaman farklı bir numaradan işte büfe telefonu olur, ankesörlü telefon olur oradan arıyordu. O numarayı da engelliyordum. Bu sefer yandaki ankesöre geçiyordu, oradan arıyordu. Yani konuşması bitmiyordu. 7 farklı ankesörden beni 46 kez aradı.

    BERAAT KARARI

    Aramalar ‘mahrem imam’ların arama şekillerine benzemiyor. Dosyamdaki bütün ankesörlü aramaların hepsi bu Lütfiye B.'nin yaptığı aramalardır. Eşim öğretmen, kızım bu sene üniversiteye başladı. Beraatımı talep ediyorum."

    Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter
    © AA /
    'Arınç'ın tutuksuz yargılanan damadı FETÖ'nün mahrem imamı' iddiası
    Mahkeme 9 Mayıs 2019'da Mustafa Ünlüer'in beraatine karar verdi. Gerekçeli kararda, şöyle denildi: "Lütfiye B.'nin sanığın kullandığı hattı defalarca ankesörlü ve büfe telefonlarından aradığını kabul ettiği, sanıktan ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinden FETÖ/PDY kapsamında suç unsuru olabilecek herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı tespit edilmiştir.

    Sanığın ankesörlü hatlardan aradığı zaman dilimlerinden başkaca asker şahısların aranmadığı, sanığın ankesörlü hatlardan aranma zamanının 10 dakika önce sonrasında ardışık olacak şekilde herhangi bir askeri personelin aranmadığı anlaşılmıştır. Sanığın örgüt üyesi olarak kabul edilmesi ne yasal olanak bulunmadığın dan atılı suçtan beraatına karar verildi."

    TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR

    Mahkeme
    © AA /
    'Mahrem imamlar'dan FETÖ itirafı
    Mahkemenin verdiği kararda, beraat kararının kesinleşmesinin ardından Albay Mustafa Ünlüer'in maddi ve manevi zararların giderilmesi konusunda tazminat davası açma hakkı bulunduğu hatırlatıldı. Mahkeme sanığın avukatlık ücretinin de Hazine'den alınarak kendisine verilmesini de kararlaştırdı.

    ‘PEŞİ SIRA ARIYORDUM’

    Mahkemede tanık olarak ifade veren Lütfiye B. şunları anlattı: “Ankara'ya geldikten sonra sanıkla görüşebilmek amacıyla Kızılay Kumrular Sokak'ta bulunan ankesörlü telefon hattından sanığı çeşitli tarihlerde birkaç kez aradığım, sanığın telefonu meşgul çaldığı zaman kendisine ulaşabilmek amacıyla peşi sıra birden fazla aradığım da doğrudur."

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    Etiketler:
    Ankara, Ereğli, Karadeniz, ByLock, Bank Asya, NTV, TSK, Mustafa Ünlüer, Mahrem imam, ankesörlü telefon
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