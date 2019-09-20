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18:52 20 Eylül 2019
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    Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'ndan ortak açıklama

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası ortak açıklama yaparak FETÖ borsası iddiaları ve Tamince'ye soruşturma açılmasına dair sorulara yanıt verdi.

    © AA / Evrim Aydın
    Kılıçdaroğlu: Siyaseti herkesin karnı doysun diye yapıyoruz
    Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'nun görüşmelerinin sona ermesinin ardından kameraların karşısına geçerek ortak bir açıklama yaptı. 

    Kılıçdaroğlu, konuşmasına "Düşünceleri öğrenmek, paylaşmak bakımından bizim açımızdan yarar sağladı. Kendilerine ziyaretleri dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum" diyerek başlarken Karamollaoğlu da "Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Epeyi zamandır ziyaret arzumuz oldu, bir türlü gerçekleştiremedik. Bugün artık şartlar epeyce değişti. Ümit ediyoruz ki ülkemiz de, bölgemiz de normalleşmeye girer. Karşılıklı fikirlerimizi gündeme getirdik. Farklı fikirler barış içinde gündeme getirme imkanı olrusa ülkede huzur olur. Bu konuda herkes aynı şeyi düşünüyor. Ben gösterdikleri hüsnü kabulden ötürü kendisine ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

    CANAN KAFTANCIOĞLU YORUMU

    © AA / Güven Yılmaz
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    CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili "Gündemi değiştirmeye yönelik çalışma gibi geliyor bana" yorumunu yapan Karamollaoğlu, "Önceden bazı konular gündeme getiriliyor, açılıyor, bunun gerekçelerini neye dayandırmak lazım, neden böyle oluyor? Özellikle beni en çok şaşırtan konulardan bir tanesi, geçmiş olsun dileklerimizin arasında o da vardı. İstanbul CHP İl Başkanıyla ilgili. Gündemi değiştirmeye yönelik çalışma gibi geliyor bana. Konuların tekrar tekrar pişirilerek gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum" diye konuştu. 

    Son günlerde gündemden düşmeyen tank palet fabrikası hakkında değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, 'özelleştirmeyi de kiralamayı da doğru bulmadığını' belirterek şunları söyledi: 

    TANK PALET FABRİKASININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

    © DHA /
    Tank Palet resmen A.Ş.'ye geçti
    "Tank palet fabrikası stratejik bir tesis. Efendim biz bunu kiraladık, satmadık diye bir düşünceyi ifade ediyorlar. Siz fabrikanın işletmesini, yönetimini bütünüyle başka bir firmaya verdiğiniz zaman 'Biz onu kontrol ederiz' diye yapılan açıklamalar işin mahiyetini değiştirmez. Özelleştirmeler geçmişte yapıldı, bazı tesisler satıldı. Satıldıktan sonra bu tesislerin büyük bölümü yok oldu. Tank palet stratejik bir tesis. Devletin mülkiyetinde bulunması uygun olduğu kanaatindeyiz. Şahsen özelleştirmeyi, ister kiralama deyin doğru bulmuyorum."

    TAMİNCE VE FETÖ BORSASI

    © Fotoğraf : Twitter
    Fettah Tamince hakkındaki iddialara yanıt verdi: Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olacağım
    Daha sonra iki lider de Tamince hakkında Adalet Bakanlığı'nın talebi ve FETÖ Borsası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    Saadet lideri, "Parlamentoya gelecek olan değişiklikleri görmeden yorum yapmanın sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Adalet Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Parlamentoya gelince görüşlerimizi ifade ederiz. Tamince konusuna gelince. Bir FETO borsası olduğunu önce biz dile getirmedik. AK Parti içinden farklı arkadaşlar Türkiye'de FETÖ borsası kurulduğunu, parası olanların dışarı çıktığını, parası olmayanların Türkiye'de kaldığını biliyoruz. Hatta bu konuda bir cinayet işlendi, üstü kapatıldı diye biliyoruz. Fettah Tamince güçlü bir insan. Tuttuğu avukatlar sayın Erdoğan'ın avukatları. Bu dava hangi gerekçeyle açılmadı. Hangi savcı, hangi hakim açmadı. Bütün bu detayların kamuoyuna açıklaması lazım. Adalet Bakanlığı'nın daha doyurucu açıklaması lazım" ifadelerini kullandı. 

    Kılıçdaroğlu ise "Tamince konusuna gelince; FETÖ borsası olduğunu önce biz değil AK Parti içinden arkadaşlar ifade ettiler. Parası olanların dışarıya çıktığını, parası olmayan garibanların da içeride kaldığını defalarca ifade ettiler. Bu konuda bir cinayet işlendiğini de biliyoruz. Adaleti keyfi olarak uygulayamazsınız. Fettah Tamince güçlü bir insan. İlişkilerinin çok iyi irdelenmesi lazım" dedi. 

    Etiketler:
    Fettah Tamince, Tank Palet Fabrikası, FETÖ, Açıklama, Saadet Partisi, CHP, Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu
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