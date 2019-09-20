Tutuklama kararı sonrası Demirtaş'tan açıklama: Yargıda adalet ve reform mu? Alın size reform

Beraat ettiği suçlamalardan ayrı bir soruşturmada hakkında tutuklama kararı verilen Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter'dan açıklama yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahatttin Demirtaş'ın tahliye edilmesi beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Savcılığı, Selahattin Demirtaş hakkında 6-8 Ekim olayları ile ilgili ayrı bir soruşturma başlatarak tutuklama kararı istedi.

Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davada bu suçlardan beraat etmişti.

Tutuklama kararının ardından Demirtaş tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'ndan avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Twitter'dan dört tweet paylaşan Demirtaş, "Yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok" dedi. Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

1) Yargıda adalet ve reform mu? Alın size reform:

2) 6-8 Ekim’den dolayı ben ve Figen Hanım zaten 3 yıldır tutuklu yargılanıyorduk. Bu sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlamaya dair, yasaya aykırı olarak ben ve Figen Hanım hakkında ayrı bir soruşturma üzerinden tutuklamaya sevk kararı çıkardı.

3) Yani yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok.

4) Biz iyiyiz, moralliyiz, haklıyız, suçsuzuz ve güçlüyüz. Herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz.

1) Yargıda adalet ve reform mu? Alın size reform: — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2019

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2) 6-8 Ekim’den dolayı ben ve Figen Hn zaten 3 yıldır tutuklu yargılanıyorduk. Bu sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlamaya dair, yasaya aykırı olarak ben ve Figen Hn hakkında ayrı bir soruşturma üzerinden tutuklamaya sevk kararı çıkardı. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2019

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3) Yani yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2019

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4) Biz iyiyiz, moralliyiz, haklıyız, suçsuzuz ve güçlüyüz. Herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2019

HDP: ​YENİ BİR KOMPLO BAŞLATILDI

Konuya ilişkin olarak HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından yapılan açıklamada da "Önceki dönem eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş ile ilgili, tahliye edilmesini engellemek amaçlı yeni bir komplo başlatıldı" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, avukatların mahsup başvurusunu kabul etmesi üzerine, bugün denetimli serbestlik için başvuru yapılmıştı. Tutuklu olduğu ana davasında tahliye kararı verilen Demirtaş için yapılan denetimli serbestlik başvurusunun olumlu sonuçlanmaması için savcılık harekete geçti.

Savcılık, tahliyeyi engellemek için hem Selahattin Demirtaş hem de Figen Yüksekdağ için yeniden tutuklama talep etmektedir. Türkiye’nin Saray’a bağımlı ve taraflı yargı mekanizması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de ‘sizi ve kararlarınızı tanımıyoruz’ mesajını vermektedir.

Bu açıkça bir düşman hukuku uygulamasıdır. Bu asla kabullenilemeyecek bir durumdur. Bu adımın yargıyla bir alakası yoktur. Siyasi intikam için Saray direktifi ile atılmış bir adımdır. Hukuk adı altında uygulanan tam bir zorbalıktır, adaletin katledilmesidir. Bu savcılık demokratik siyasetin de düşmanıdır.

Sözün bittiği, yargıda tuzun koktuğu bir noktadayız. Mahkeme heyetine sesleniyoruz. Savcılığın bu ağır hukuk suçu işleme eğilimi karşısında hukuk ilkelerine uygun davranın."