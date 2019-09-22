İmamoğlu'ndan 'İBB'de işe alımlarda torpil var' iddiasına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işe alımda torpil iddialarına ilişkin, "Partimizin içinde içinde bir yazışmayı gördüm. Açıkçası, ilk bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Böyle bir metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil" dedi.

İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB Ulaştırma Komiseri Kabine Başkanı Matej Zakonjsek ile Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğine katıldı.

Yürüyüş sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Medya A.Ş'ye yapılan iş başvurularıyla ilgili soruya, "Şu ana kadar 6 bine yakın başvuru oldu. 5 bin 900 küsurdu en son. Aralarından 13 arkadaşı göreve davet edeceğiz" yanıtını verdi.

İBB'ye işe alım konusunda çok sıkı bir denetim yapıldığını kaydeden İmamoğlu, analiz ederek işe uygun insanları tercih etmeye çalışacaklarını ifade etti. İşe alım konusunda ilk duyuruları olduğunu belirten İmamoğlu, böyle devam edeceklerini söyledi.

İştiraklerden işçi çıkarılma konusuyla ilgili İmamoğlu, "İşten çıkarmayla ilgili 3 aşamalı süreç yönetildi. Sadece Medya A.Ş'de değil, diğer iştiraklerimizde de bu uygulamaları yaptık. O bakımdan şu anda da ihtiyacımız olan başvurular var. İhtiyacımız olan insanları alacağız. İhtiyaç tespiti yapıldı, analizler yapılacak. Şu anda bizim insan kaynakları portalımız açıldı" ifadelerini kullandı.

İşe alımda torpil yapıldığı iddiasıyla ilgili soruya ise İmamoğlu şu yanıtı verdi: "Parti içinde bir yazışmayı gördüm. Açıkçası, ilk bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Böyle bir metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili umuyorum il başkanlığımız bir görüşme ya da bir değerlendirme yapacaktır. Bizim için tabii ki herkes referans yazabilir, CHP'de görev alan insanları da yazabilirler, bir belediye başkanını da yazabilirler. Herhangi bir insanı da yazabilir, çünkü günün sonunda referanslar sorgulanacak. Bizim için bir ayrıcalığı yoktur, bunu beyan ettik. Yanlış bir yazışmadır. İnşallah hızlıca düzeltirler. Yazan arkadaşımızın bir hatası olsa gerek. İnşallah bunu düzeltirler diye düşünüyorum."