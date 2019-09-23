NTV'den ayrılan Oğuz Haksever'in yeni adresi belli oldu

Yaklaşık 20 yıl çalıştığı NTV'den ayrılan gazeteci Oğuz Haksever'in yeni adresi belli oldu. Haksever, Haber Global ile anlaştı.

Medyaradar'da yer alan habere göre yaklaşık 20 yıl çalıştığı NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Erdoğan Aktaş yönetimindeki Haber Global ile anlaşmaya vardı.

Haksever’in Haber Global ekranında kısa süre içinde haber ve tartışma programlarını sunmaya başlaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yassıada ziyaretinin yayınlandığı sırada mikrofonunun açık kaldığını fark etmeyen Haksever, “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun” demişti. Haksever, söz konusu ifadenin tepki çekmesi üzerine şunları söylemişti:

"Sayın Cumhurbaşkanı’nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken ‘…okumuşsunuz’ dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, ‘okumuşsun’ diye yayına çıkmıştır. Yassıada’daki düzenlemelerin, bence ‘Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını’ yansıtmadığı kanaatine sahibim. Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum."

Haksever’in olay sonrası emekliliğini istediği ortaya çıkmıştı.