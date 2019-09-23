İstanbul Havalimanı taksicilerine turizm eğitimi: Başarılı olanlara 'Turist Dostu Taksici' logosu verilecek

İstanbul Havalimanı'nda 1550 taksicinin katılacağı, akademisyen, yazar, sanatçı ve alanında uzman 45 kişinin eğitim vereceği ve 4 Ekim'e kadar sürecek olan 'İstanbul Havalimanı Taksicileri Turizm Eğitim Programı' başladı. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara 'Turist Dostu Taksici' logosu verilecek.

İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda 1550 taksiciye yönelik 'İstanbul Havalimanı Taksicileri Turizm Eğitim Programı' başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Havalimanı'na gelen turistlerin ilk olarak polis, gümrük görevlileri ve daha sonra taksicileri gördüğünü belirterek, taksicilerin turistleri güler yüzle ve güzel ifadelerle karşılamaları gerektiğini söyledi.

"2023'te 70 milyon yabancı turist ve 70 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz" diyen Yerlikaya, 18 Ekim'de İstanbul Valiliği koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve meslek odaları ve diğer paydaşların katılımıyla taksicilikle ilgili çalıştay düzenleneceğini belirtti.

İstanbul'da 29 yıldan bu yana 17 bin 395 taksi olduğunu ama 29 yılda turist sayısının arttığını anlatan Yerlikaya, "Bunu kaldıramıyoruz. Şoför kardeşimiz için bu bir kariyer meslek olması lazım. Öyle bir meslek olacak ki kolay elde edilmeyecek, geliri, sosyal güvenliği, sigortası adam gibi olacak. Ben, bunu istiyorum ve beraber çalışacağız" dedi.

“Turizm Eğitim Programı” kapsamında “Turist Dostu Taksici” projesini İstanbul Havalimanı’nda bugün başlattık.



Projeyi başlatan

Kültür ve Turizm Bakanı

Sn Mehmet Ersoy ve destek veren bütün paydaşlara teşekkür ediyorum.



Taksici kardeşlerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/8jgs3UKd05 — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) September 23, 2019

​'İNSANLARIMIZ 'İŞTE İSTANBUL'UN YENİ NESİL TAKSİCİLERİ BUDUR' DİYECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin turizmde dünya üçüncüsü hedefi olduğunu anımsatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bunun için şoförlerimizin huzur ve mutluluğu elde etmiş olması lazım. Taksilerin niteliği, dünyada rakiplerimizin yapmış olduğu, başardığı çizgi var. Daha iyisini yapabiliriz. Sermaye ve emeğin hakkı, plaka sahibi ve şoförü kastediyorum, ikisi arasında medeniyetimize uygun iletişimi ve diyalogu sağlayacağız. Dolayısıyla ortaya öyle bir uygulama çıkacak ki insanlarımız, 'İşte İstanbul'un yeni nesil taksicileri budur' diyecek. Dolayısıyla oturacağız, istişare edeceğiz ve karar alacağız. Şehrin dili bunu gerektiriyor."

Tarife zammının 24 ayda bir olmaması gerektiğini de belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bunu öyle bir sisteme bağlayalım ki şehir kazanan taksici aldanan ya da taksici kazanan şehir aldanan değil, hakkı hukuku ne ise odanın, kooperatifin zam almayı başarmış gibi olmasın. Bunun adı konsun, 6 ay ya da 1 yıl olsun. O zaman geldiğinde tarife günün koşullarında ÜFE, TÜFE'ye göre ayarlansın. Bu da olacak. 'Turist dostu taksici', 'insan dostu taksici', 'insanları Allah için seven İstanbul taksicisi'. Bu eğitim programının gerisinde bu cümleler de var. Biz böyle bir taksici duruşu hedefliyoruz."

'EĞİTİM FAYDALI OLSUN DİYE DEVLET TİYATROLARI'NDAN RİCA ETTİK, ÖZEL SENARYO HAZIRLADIK'

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da eğitim almanın bir eksiklik olmadığına vurgu yaparak, "İstanbul Havalimanı ülkemizin yüz akı. Tüm taksiciler önemli ama buranın taksicileri bizim için biraz daha önemli. Bakanlığımızın talimatı ve valimizin yakın ilgi ve himayesiyle bu çalışmayı başlattık. Bu eğitim sonucunda, eğer ciddiyet ve ilgiyle takip ederseniz, bilgi dağarcığınız çok gelişecek. Sizler için Türkiye'nin en iyi hocalarını buraya getirmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

Üç aydır eğitim programını hazırladıklarını kaydeden Yılmaz, dile getirerek, "Türkiye'nin en iyi hocalarının aralarında bulunduğu 45 kişilik bir eğitimi kadrosu burada görev alıyor. Sırf sizin için eğitim faydalı olsun diye Devlet Tiyatroları'ndan rica ettik ve özel senaryo hazırladık. 15 kişilik bir ekip size uygulamalı tiyatro yapacak taksi ve turist ilişkisi üzerine. İl Emniyet müdürlüğümüz en iyi personeli gönderiyor. İl sağlık personelimiz 6 kişilik bir ekibiyle burada olacak. Burada aldığınız eğitim sadece taksici olarak müşterilerinizle ilişkilerinizle değil emin olun hayatınız boyunca sizinle olacak" diye konuştu.

Yılmaz, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Tarihi Yarımada'da görev yapan taksicilere de eğitim vereceklerini aktardı.

'ARABALARIMIZI YENİLEMEMİZ YETMİYOR, KAFA YAPIMIZI DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM'

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da "Zamanında eğitimler aldık ama taksicilik mesleği çok değişken bir yapı. Eğitim alanlar gidiyor, yeni gelenler oluyor. Arabalarımızı yenilememiz yetmiyor. Kafa yapımızı değiştirmemiz lazım, beynimizi yenilememiz lazım. Eğitim vermemiz lazım" dedi.

İlk dersi veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, ciddi bir eğitim programı hazırlandığını ifade ederek, "Taksici arkadaşlara İstanbul gibi özel bir şehirde ne kadar kıymetli bir iş yaptıklarını, İstanbul'un yollarında insan taşımanın değerli olduğunu anlatacağım. İstanbul'a gelen turistlerin ilk muhataplarının kendilerinin olduğunu ve bu açıdan güzel davranışın ve güler yüzün ne kadar çekici olduğunu ve bizim adımıza ne kadar önemli mesajlar içerdiğini anlatma fırsatı bulacağım" diye konuştu.