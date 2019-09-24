Avcılar Belediye Başkanı Hançerli: 20 yıl kaybettik, 20 gün daha kaybedecek zamanımız yok

Hançerli, 17 Ağustos 1999 depreminden bu yana uzmanların İstanbul için deprem beklentisi olduğunu ancak uyarılara rağmen yeterli hazırlık yapılmadığını vurgulayarak, “Acilen deprem hazırlıklarımızı yapmamız lazım. 20 yıl kaybettik, 20 gün daha kaybedecek zamanımız yok” dedi.

NTV’de canlı yayına bağlanan Turan Hançerli, sabah 9.20, 10.30, 11.00 ve 11.12’de 4 deprem olduğu bilgisini vererek, “Uzun yıllardır beklenen fay hattında, Marmara Denizi, Silivri açıklarında deprem oldu. Tabii ki endişeleniyoruz, kaygılanıyoruz. Bizim ilk belirlemelerden edindiğimiz bilgiye göre bir bina yıkılması veya bir can kaybı yok. Bu bizim için önemli bir teselli” dedi.

'GEÇEN 20 YILDA DEPREME HAZIRLIK KONUSUNDA KARNEMİZ KÖTÜ'

Hançerli, 17 Ağustos depreminden bu yana deprem konusunda ciddi hazırlıklar yapılmadığına dikkat çekerek, “Aslında bilim ve geçmiş deneyimler 99 yılından önce de bu gerçeği bize söylüyordu fakat biz farkında değildik. 99 yılında bu gerçekle tanıştıktan sonra geçen 20 yıl içerisinde depreme hazırlık konusunda karnemizin kötü olduğunu söyleyebilirim. Maalesef depreme hazırlıklı değiliz ve bu durum da bizi endişelendiriyor. Yapılar depreme dayanıklı ve güvenli değil veya güvenli olup olmadıkları tespit edilmiş değil” ifadelerini kullandı.

Avcılar’da ivedi bir şekilde yapıların güvenli hale getirilmesi gibi deprem hazırlıkları konusunda çalışmalar yapıldığını belirten Hançerli, “Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk. Depreme dayanıklı yapılar için İBB nezdinde de bir plan hazırlamak için çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımız için güvenli ve hızlı bir dönüşüm hazırlıyoruz. Diğer yandan acil durumlarla ilgili eylem planlarımızı hazırlıyoruz. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımız var. ‘20 yıl kaybettik, 20 gün daha kaybedecek zamanımız yok’ sloganıyla çalışmalar yürütüyoruz. Depreme hazırlanmak için başta devletimize ve güçlü kuruluşlar olarak bize, belediyemize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu görev ve sorumlulukları yerine getirmemiz gerektiğini tekrar tekrar söylüyoruz, söyleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Böyle bir depremi tekrar yaşamamayı umduğunu söyleyen Turan Hançerli, “Kaygılanmak yetmez. Yapmamız gerekenler var. Avcılar ve tüm İstanbul, tüm Türkiye için deprem hazırlığının öncelik haline getirilmesi gerekiyor. Bunları yapabilmek için için ciddi bir kafa değişikliğine ve el birliğine ihtiyaç var. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun” dedi.