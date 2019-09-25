Adana Şehir Hastanesi'nde düzenlenen 'Urfa sıra gecesi'ne soruşturma

Alınan bilgiye göre, hastanenin yemekhanesinde öğle arasında 'Urfa sıra gecesi' tarzı eğlence düzenlendiği, hastane personelinin de dans ettiği yönünde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Valilik harekete geçti.

Yapılan inceleme sonrası konuyla ilgi idari soruşturma başlatıldı.

BAŞHEKİM: HASTALARIN MAĞDUR EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Koray Daş, yaptığı açıklamada, hastanelerindeki yemek hizmetlerinin özel bir şirket tarafından sunulduğunu söyledi.

Bu şirketin, ayda bir kez personele yöresel yemekler sunduğunu ifade eden Daş, "Bir ay Karadeniz, bir ay Ege mutfağı gibi yemek sunumları oluyor" diye konuştu.

Daş, görüntülere yansıyan ve müzikli eğlence düzenlendiği iddia edilen yemeğin de bu kapsamda verildiğini anlatarak, şöyle konuştu: "Şirketin yemekhane personeli, bu yemek sunumları sırasında hangi yörenin yemeği varsa o yörenin kıyafetini giyiyor. O kıyafetler eşliğinde, öğle arasında personel yemekhaneye geldiğinde onlara ikramlarda bulunuyorlar. Zaten bu, yarım saat süren, yemek molası sırasında yapılan bir program. Bunu her ay şirket yapıyor, biz idare olarak denetliyoruz. Personel de bu işten memnun. En son, o görüntülerin yayınladığı gün Şanlıurfa yemekleri çıktı. Burada da Şanlıurfa temasıyla yemek sunumu yapıldı. Yemek şirketi görsel amaçlı enstrümantal bir müzik grubu davet etmiş. Bu iş mesai saatlerini aşmayan, hastaların bulunmadığı ayrı bir binada, yemek molası sırasında yapıldı ve bu olağan yemek molası sırasında hiçbir hastanın mağdur edilmesi söz konusu bile değil."

Görüntülere değinen Daş, "O görüntülerde, bazı personeller de yemeklerini yedikten sonra, yemekhaneden çıkarken oyun oynuyor. Biz bunu gördük zaten yönetim olarak, 'bu programlarda oyun ve müzik olmasın, sadece yöresel kıyafetlerle yemek ikramı olsun' dedik ve onu iptal ettik. Görüntüler ve sunum da inceleniyor. Bir uygunsuzluk varsa değerlendirilecektir. Ama o görüntüyü alıp, 'personele sıra gecesi düzenlendi, burada çiğ köfteli parti yapıldı' dediler. Böyle bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

'ŞEHİR HASTANELERİ TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI'

Daş, hastaların mağdur edildiği şeklindeki bazı haberlere de tepki göstererek, "Adana Şehir Hastanesi, sadece ülkemizde değil dünya ölçeğinde hedefleri olan bir kuruluş. Geçen yıl RFID teknolojilerinin sağlığa uygulanması alanında dünyanın en iyi hastanesi ödülünü aldı. ABD'de düzenlenen törenle bu ödül hastanemize verildi." diye konuştu.

Şehir hastanelerinin, Türkiye'nin "parlayan yıldızı" olduğunu belirten Daş, şunları kaydetti: "Ancak hiçbir bina kendi başına sağlık hizmeti sunamaz, insanlara şifa dağıtamaz. Bu işler insan faktörü ile olur. Personellerimiz hastanelerimize hayat veren insanlardır. Her türlü fedakarlıkla görevlerini yapmaktadırlar. Hastanemizde 5 bin 500 personel çalışıyor. Öğlen yemeğine gruplar halinde sırayla gidiliyor. Öğlen yemek saati nedeniyle hiçbir hasta mağdur olamaz, bunun örneği yoktur. Çalışanlarımızın ve idarecilerimizin sosyal medya ya da bazı medya organları üzerinden maksatlı olarak yıpratılmasını kabul etmemiz mümkün değildir."