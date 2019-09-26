MSB: Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK ile çıkan çatışmada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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