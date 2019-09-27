Çankaya ve Büyükelçi Karlov'un memleketi arasında işbirliği protokolü

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Moskova ziyareti kapsamında, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği görevinde bulunduğu sırada suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Andrey Karlov’un ikamet ettiği Moskova kentinin Severniy Administrativniy Okrug Kuzey İdari Bölgesi ile Çankaya Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, konuya ilişkin Facebook hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in Moskova’yı ziyareti kapsamında 26 Eylül 2019 tarihinde Çankaya Belediyesi ile RF’nin merhum Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un ikamet ettiği Severniy Administrativniy Okrug Kuzey İdari Bölgesi arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır."
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