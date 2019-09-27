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19:44 27 Eylül 2019
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    Prof. Karaçuha anlattı: Cep telefonları depremde neden kesildi?

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha cep telefonu hatlarının yoğunluktan dolayı deprem sonrasında kesildiğini söyledi ve ABD'de bile bu yoğunluğu taşıyacak sistem olmadığını iddia etti.

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmanın tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “Mesajlaşarak haberleşilirse şebekede trafik olmaz ve ses kanalı şebekelerde kullanılır hale gelir. Bu da ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarının kriz anlarında sesli görüşme yapabilmesini sağlar” dedi.

    Cep telefonu-telefon
    © Fotoğraf : Pixabay
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    BU KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL’

    Sozcu.com.tr’ye konuşan İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.Tayfun Akgül ise, “Bu kabul edilebilir bir şey değil. Faturayı tam zamanında alıyorlar. Geç kalırsa faiz koyuyorlar. Ve bu alt yapı için biz para ödüyoruz” diye konuştu.

    ‘ÇOK SAYIDA SESLİ ARAMA TALEBİ’

    İstanbul’da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefon şebekelerinde sorun yaşanmaya başladı ve çok sayıda kullanıcı sesli arama gerçekleştiremedi. AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, deprem sonrası şebekelerde problem yaşanmasının temel sebebinin, çok sayıda kullanıcının aynı anda sesli arama yapma talebinde bulunması olduğunu söyledi.

    Türk Telekom
    © Fotoğraf : Twitter
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    Deprem esnasında sallantılardan dolayı bazı santrallerde elektrik kesintisi yaşanmış veya sistemlerin kendisini kapatmış olabileceğini aktaran Karaçuha, “Bu durumlar gerçekleşme ihtimali olsa da düşük olasılığa sahip. Deprem sonrasında şebeke problemi yaşanması herkesin aynı anda sesli arama yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor” diye konuştu

    ‘SES VE VERİ KANALI FARKLI’

    Karaçuha, sesli aramalarda problem yaşanmasına rağmen WhatsApp aracılığıyla iletişimin sağlandığına işaret ederek, şunları kaydetti: “Şebekelerde ses, veri gibi farklı kanallar bulunuyor. WhatsApp aracılığıyla sağlanan iletişim, ses kanalından farklı bir kanalda gerçekleşiyor. Bu nedenle sesli aramalarda problem yaşanırken WhatsApp’la yapılan haberleşmelerde şebeke bunu kaldırabiliyor. Deprem gibi kriz anlarında gerekli olmadıkça telefon görüşmesi yapılmamalı, mesajlaşma tercih edilmeli. Mesajlaşarak haberleşilirse şebekede trafik olmaz ve ses kanalı şebekelerde kullanılır hale gelir. Bu da ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarının kriz anlarında sesli görüşme yapabilmesini sağlar.”

    © AA /
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    ‘DÜNYADA HİÇBİR ŞEBEKE BÖYLE BİR TRAFİĞİ KALDIRAMAZ’

    Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, dünyada hiçbir ülkenin kriz anlarında yoğun talebi karşılayabilecek bir telefon şebeke altyapısına sahip olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

    “Deprem anında iletişimin kesilmesinin ana sebebi anlaşılır olması açısından şöyle açıklanabilir: İstanbul’daki herkes arabasını alıp boğaz köprüsüne gitmeye kalksa o kadar arabanın köprüden geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla deprem anında herkes telefona sarılıp eşini, dostunu aramaya kalkınca iletişim sistemlerindeki trafiğin artmasına bağlı olarak sistem kilitleniyor ve iletişimde kesintiler meydana geliyor.

    Ekonomi raporu
    © Sputnik /
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    ‘KURULUM MALİYETİ 10 KAT ARTAR’

    Dünyada hiçbir şebeke böyle bir trafiği kaldıramaz. Herkesin aynı anda sesli arama yaptığı bir durumda sistemin çalışır halde olması şebeke kurulum maliyetlerini 10 kat artırır. Şebekenin bu talebi karşılaması teknik olarak imkan dahilinde fakat ekonomik bir seçim olmadığı için ABD dahil olmak üzere hiçbir ülkede bu şekilde bir altyapı bulunmuyor.”

    Etiketler:
    kesinti, mobil uygulama, Yoğunluk, Cep telefonu, İTÜ, Deprem
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