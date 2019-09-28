Nagehan Alçı Prof. Şen’le tartıştı, yayına acil reklam arası verildi

Habertürk TV'de yayınlanan 'Enine Boyuna' programında dün, Türkiye'nin Suriye politikası ve kurulması planlanan 'güvenli bölge' konuları tartışıldı.

Bu sırada Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile Prof. Dr. Ersan Şen arasında başlayan gerilim, Şen'in ayağa kalkarak “Gideyim mi?” diye sorması üzerine tırmandı.

Moderatör Hülya Hökenek ise ikiliyi sakinleştirmek için “Acil olarak bir reklam rica ediyorum yönetmenimden” diyerek yayını kesti.

Nagehan Alçı, Prof. Dr. Ersan Şen’le tartıştı, yayına acil reklam arası verildihttps://t.co/VGlVd40oz9 pic.twitter.com/TV9De1oEnw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 28, 2019

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