Lojmanların satışını hızlandıracak düzenleme yürürlüğe girdi

Buna göre, kat mülkiyetli kamu konutlarının yanı sıra kat irtifakı kurulan konutlar bağımsız bölümler halinde satışa sunulacak.
Memurlara ikamet ettiği kamu konutunu satın almak istemesi halinde 5, 7 ve 10 yıl süreli ödeme imkanı verilecek.
SATIŞ İHALESİNE ÇIKARILACAK
Memur, konutu satın almak istediğini İdare'ye bildirecek ve ihale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde, yüzde 20'si peşin kalan tutarı 60 ay, 7 yılda ödemek istemesi halinde yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, 10 yılda ödemek istemesi halinde ise yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek.
TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak.
İLK ETAPTA 5 BİN KONUT
Memurun oturduğu konutu satın almak istememesi halinde kamu konutu, ihalede en yüksek teklifi veren istekliye, peşin veya yüzde 25'i peşin olmak üzere 2 yıla kadar taksitle satılacak.
Bu kapsamda, yaklaşık 33 bin kamu konutunun kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk etapta kat mülkiyeti ve kat irtifakı bulunan 5 bin konutun satış ihalesi yapılacak.
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