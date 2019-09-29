İmamoğlu: Deprem toplantısına çağrılmadım, sessizliğim devlet terbiyem ve sürece olan saygımdan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında İstanbul'da yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrılmadığını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Konu ile ilgili sessizliğim devlet terbiyem ve sürece olan saygımdan dolayıdır" dedi. İmamoğlu, "Benim için öncelikli mesele deprem, gelin birlikte çözüm üretelim" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, perşembe günü İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'da yapılan toplantıya çağrılmadığını bir kez daha yineledi.

Valiliğin 'toplantıya çağrıldı' açıklamasından sonra valiliği aradığını ve açıklamanın gerçeği yansıtmadığını dile getiren İmamoğlu, "Konu ile ilgili sessizliğim devlet terbiyem ve sürece olan saygımdan dolayıdır" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, "Deprem olduğu andan 4 dakika sonra Vali Bey'i arayıp 'AKOM'a geçiyorum' dedim ve 18.30'a kadar orada çalışmalarımı yürüttüm" diyen İmamoğlu, "Birilerinin beni masada isteyip istememesi umurumda değil" diye konuştu.

İmamoğlu bir gazetecinin "Siz çağrılmadıysanız genel sekreter nasıl katıldı?" sorusuna, "AFAD’ın 28 birim başkanı var. Bir gün önce ’28 birim başkanından yarın rapor alacağım, hesap soracağım’ diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı birim başkanlarını davet ediyor. Ben de genel sekreter yardımcımızın süreci takip etmesini istedim. 28 birim başkanından biri itfaiye daire başkanı, diğeri defin işleri başkanı" yanıtını verdi.

'SEÇİM BİTTİ, GELİN ENERJİMİZİ DEPREM MESELESİNE YÖNELTELİM'

Florya'da belediye tesislerinde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, şöyle devam etti: