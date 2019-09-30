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08:11 30 Eylül 2019
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    İmamoğlu'ndan deprem toplantısı açıklaması: Odağın deprem olmasını istiyorum, meselenin kapanmasını tercih ettim

    © DHA / CEMAL YURTTAS
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çağırılmadığını söylediği AFAD toplantısıyla ilgili olarak "26 Eylül'de nasıl Bağcılar yolundan dönüp koşa koşa gittiysem, 27 Eylül sabahı da orada olurdum. Odağın deprem olmasını, dağılmamasını istiyorum. Meselenin kapanmasını tercih ettim" ifadelerini kullandı.

    © AA / İBB
    İmamoğlu: Deprem toplantısına çağrılmadım, sessizliğim devlet terbiyem ve sürece olan saygımdan
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da geçen hafta yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından düzenlenen AFAD toplantısına çağırılmadığını açıklamıştı.

    Valilik ise, İmamoğlu'nun söz konusu ifadelerine yanıt olarak yayınladığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur" demişti. 

    Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan İmamoğlu, 'toplantıya davet' ile ilgili yaşanan polemiğe dair açıklamalarda bulundu. 

    Zeyrek'in haberinin ilgili kısmı şu şekilde:

    "Meseleyi dün İmamoğlu'na sordum. Verdiği bilgiyi aynen aktarıyorum:

    İmamoğlu, AKYM'ye ilk kez depremin olduğu gün (26 Eylül) 18:30'da, yani depremden dört buçuk saat sonra çağrıldı.

    O sırada İmamoğlu Bağcılar yolundaydı ve bu çağrı üzerine yoldan dönerek AKYM'ye gitti. AKYM'deki çalışmalar o gece bir sonraki sabah birim müdürlerinin merkezde hazır bulunması talimatıyla sona erdi.

    27 Eylül sabahı AKYM'deki toplantıya İBB'yi temsilen de iki birim müdürü gitti. Ancak bir terslik vardı. Söz konusu toplantıya sadece birim müdürleri değil, bakanlar, ordu komutanı ve vali gibi yetkililer de katılıyordu.

    Bu durumu canlı yayın sırasında TV ekranında gördüğünü söyleyen İmamoğlu, '26 Eylül'de nasıl Bağcılar yolundan dönüp koşa koşa gittiysem, 27 Eylül sabahı da orada olurdum. Ancak birim müdürü çağrıldığı için birim müdürü arkadaşlarımız gitti' dedi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul AFAD’da açıklamalarda bulundu.
    © AA / Arda Küçükkaya
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması: GSM şirketlerinin kapasitesi arttırılacak
    'Devletim çağırırsa koşa koşa giderim' sözlerinin gayet net olduğunu anlatan İmamoğlu, 'Bunları neden çıkıp net bir şekilde kamuoyuna aktarmadınız?' soruma da 'Odağın deprem olmasını, dağılmamasını istiyorum. Meselenin kapanmasını tercih ettim' karşılığını verdi.

    İmamoğlu, o toplantıya çağrılmadığını dün net bir şekilde kamuoyuna da duyurdu.

    İster inanın, ister inanmayın. Ortada bir 'yok sayma' var. Oysa olası bir felakete ilk müdahaleyi yapacak personel ve araç gerecin yüzde 70'i İBB'ye aittir ve AKOM'dan koordine ediliyor.

    Deprem gibi ulusal bir mesele üzerinden siyaset yapmanın kimseye hayrı olmaz ama İstanbul halkına çok büyük zarar verir."

     

    Etiketler:
    Sözcü gazetesi, Deniz Zeyrek, AFAD, Toplantı, Deprem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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