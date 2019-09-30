AK Partili Muş: Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketini Meclis'e sunuyoruz, uzun tutukluluk sürelerine son vereceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz" dedi.
Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:
- Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Belli suçlarda basit yargılama usulünü getirmiş olacağız. Uzun tutukluluk sürelerine son vereceğiz.
- Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girercekler buradan en az 70 puan almak zorundalar. Bu sene hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak. Paketle 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport geliyor.
Çalışmalarına yarın başlayacak olan TBMM'nin ilk gündem maddelerinden biri olan Yargı Paketi'ne ilişkin ilk kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na bugün sunuluyor.— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) September 30, 2019
'İMAMOĞLU İSTANBUL HALKINDAN ÖZÜR DİLEMELİ'
- Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket.
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(İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına davet edilip edilmemesi hakkında) 'Davet edilmedi' gibi bir mesele yanlış. Davet edilmiştir, kendisi katılmamıştır. İstanbul halkından özür dilemelidir. Bu tip şımarık hareketlerin peşinden koşmayın. Tavsiyemiz İstanbul'un sorunlarına eğilmesidir.
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