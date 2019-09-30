MSB: Eylem için Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi" açıklamasında bulundu.

Eylem yapmak amacıyla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 PKK/YPG'linin yakalandığı belirtildi.

Eylem yapmak amacıyla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG’li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 30 сентября 2019 г.

​Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 bölücü terörist, hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi" ifadelerine yer verildi.