Romalılar 1800 yıl önce depreme karşı mimari teknikler kullanmış

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, İtalya'nın Lecce kentindeki Del Salento Üniversitesi tarafından 1957 yılından bu yana yapılıyor.
Restorasyon çalışmaları ise konularında uzman kişiler tarafından yapılıyor. Kutsal çeşmede yapılan kazı çalışmalarında, 1800 yıl önce dönemin mühendislerinin, depremden korunmak ve etkisini azaltmak için yapılarda mimarı teknikler kullanarak kemerler yaptıkları belirlendi.
Romalılar 1800 yıl önce depreme karşı mimari teknikler kullanmışhttps://t.co/cfRtlbpH5M pic.twitter.com/xX4fT0kMEa— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 30, 2019
Hierapolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro, dönemin Romalı mühendislerinin kutsal alanda fay hatları üzerindeki yapıları depremden korumak için kemerler yaptıklarını belirterek, "Kutsal çeşme alanındaki kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Gün yüzüne çıkardığımız taşları, tek tek restore edip yerlerine koyuyoruz. 1800 yıl önce Romalı mühendisler, fay hattı üzerine yaptıkları yapıları depremden korumak için kendi tekniklerine göre depremin etkisini azaltmak kemerli şekilde inşa etmişler. Bu nedenle bazı bölümler günümüze dek ayakta kalmış" dedi.
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