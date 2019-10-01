AK Partili Bostancı: EYT sorununu ne çözebilir bakılıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'na bir rapor hazırlanmasının ardından AK Parti'den de soruna çözüm arandığına dair açıklama geldi.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Bostancı, CHP'nin EYT konusunda bir araştırma komisyonu kurulması teklifini gündeme getireceği konusunda şunları söyledi:
"İşin gerçeği herkes siyaset yapmak istiyor. Bu konu komisyon kurulmasını gerektiren bir husus değil. Esasen muhalefetin de bu konuda çözüm için ne söylediği pek belli değil. Ne diyorlar, ‘Emekli edelim verelim’, bu şuna benziyor. ‘Köylü kardeşlerim buğday fiyatlarını arttıralım’ dediniz. Sonra şehirlilere dönüp, ‘kardeşim ekmeği neden bu kadar pahalıya alıyorsunuz indirelim ekmek fiyatlarını’ böyle bir akılcılık üzerine belli kesimleri memmun ediyor gibi görünebilirsiniz ancak arada illiyet bağı yok."
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