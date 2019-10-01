Karamollaoğlu, Babacan'ı ziyaret edecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile bir araya gelecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri’ kapsamında, yeni parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.

Yarın yapılacak ziyaret için saat 15:00 verildi ancak yer belirtilmedi.

Karamollaoglu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek başladığı liderler turu kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de görüştü.

Karamollaoğlu yeni parti kurma hazırlığında olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nu da ziyaret edeceğini söylemişti.