Kıraç yine Orhan Pamuk'u hedef aldı: Nobel almak için her şeyi yaptı, liboş çevrenin bunun farkına varması gerek

Şarkıcı Kıraç, yazar Orhan Pamuk’u yine hedef aldı. Kıraç, politik duruşu olmadığını söylediği Pamuk’un Nobel Edebiyat Ödülü’nü almak için her şeyi yaptığını iddia etti. ve " Liboş çevrenin bunun farkına varması gerek" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Kıraç, Gazete Duvar’a verdiği röportajda yazar Orhan Pamuk’u yine hedef aldı. Kıraç, politik duruşu olmadığını söylediği Pamuk’un Nobel Edebiyat Ödülü’nü almak için her şeyi yaptığını iddia etti. Kıraç, Pamuk için, “Türkiye’yle ilgilendiğini ve Tükiye’yi tanıdığını sanmıyorum. Hikâyelerinden tanımadığı belli” dedi.

Kıraç, “Bir Nâzım Hikmet değil o. Nâzım Hikmet başkaydı. Belki de bu ülkeyi yıkıp yeni bir ülke kurmak istiyordu. Bu kesim, bu şarlatanlıktan kurtulmak zorunda. Nâzım Hikmet, Türkiye için bir onurdur. Yurt dışına kaçtı gitti ama hiçbir zaman Türkiye’yi satmadı. Bu devlet onu hapislerde çürütecekti ve ona rağmen satmadı bu ülkeyi Nâzım Hikmet. Beni Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün diyecek kadar öyle halkçı bir adamdı. Ama özellikle bu liboş çevrenin bunu farkına varması gerek. Bu adam Türkiye’yi değil, Nobel’i düşünüyor. O Nobel içindi. Belli. Nâzım Hikmet’e, Yaşar Kemal’e Nobel verdiler mi? Soruyorum onlara hangisi büyük romancı?” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta sonu Posta gazetesine verdiği röportajda ise “Orhan Pamuk’un kitaplarına şöyle bir baktım ve hiçbir işe yaramadığını hemen anladım. Yazdıkları zırva, Türkçeyi yanlış kullanıyor. Ne yaşamış? Ne biliyor Orhan Pamuk? Bu tip isimlere kıymet verenler de kendilerini bu ülkeye ait hissetmeyen, kendi ülkesine, insanına gökdelenlerin tepesinden bakan, hiçbir şey bilmeyen, neo liberal, ukala, tuhaf bir kesim” demişti