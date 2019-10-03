Marmara Üniversitesi'nde sınıfta kalan 7 öğrenci okulu mahkemeye verdi

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıfında okuyan 7 öğrenci, Endodonti dersinden kalınca bir üs sınıfa geçemediler. Tek dersten kaldıkları için okulu bir yıl uzatan öğrenciler, önce rektörlüğe başvurdular.
SENE ORTASINDA DERS İNGİLİZCEYE ÇEVRİLDİ
Şubat ayında başlayan ikinci dönemde bu dersin öğrencilere İngilizce anlatımlı ders olarak okutulmaya başlandığını hatırlatan Avukat Uğurlu, "Öğrenciler ilk dönem yapılan vize sınavına Türkçe girdiler. İkinci dönem yapılan ikinci vizeye ve final sınavına ise Türkçe-İngilizce olarak sorulan karma sorularla girmişlerdir" dedi.
REKTÖRLÜK TALEPLERİNİ REDDETTİ
Bu talebi rektörlük tarafından reddedilen Avukat Uğurlu, bu kez Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.
İNGİLİZCE YAPILAN SINAVIN TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ DAVASI
Dilekçesinde, İngilizce yapılan bütünleme sınavının iptali için yaptıkları başvurunun Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından reddedilmesi üzerine bu davayı açtıklarını belirten Avukat Uğurlu, müvekkillerinin kaldıkları bu tek ders nedeniyle bir üst sınıfa geçemediklerini kaydetti.
Avukat Uğurlu, Marmara Üniversitesi Senatosu'nun kararı ile Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıfında Türkçe olarak okutulan Endodonti dersinin dönem ortasında İngilizce okutulmaya başlanmasının, ilk vizenin Türkçe, ikinci vize, final ve bütünlemenin Türkçe-İngilizce olarak sorulan karma sorularla yapılmasının idari işlemlerde belirlilik ve açıklık ilkesini bozduğunu savundu.
İNGİLİZCE SORULARIN GERİ ALINARAK TÜRKÇE SORULARLA SINAVIN YENİLENMESİNİ İSTEDİ
REKTÖRLÜĞÜN RET KARARININ İPTALİNİ İSTEDİ
Avukat Uğurlu, sınavın Türkçe sorularla yenilenmesi isteminin uygun görülmemesi halinde de bütünleme sınavının tamamen iptal edilerek sınavın Türkçe dili üzerinden yapılmasına ilişkin talebini reddeden Marmara Üniversitesi Rektörlüğü kararının iptaline, müvekkillerinin kaldığı Endodonti dersinin bütünleme sınavının yürürlülüğünün yargılama sonuna kadar durdurulmasına karar verilmesini istedi.
‘MAHKEMEDEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI BEKLİYORUZ’
Müvekkillerinin dönem ortasında yapılan dil değişikliği ile derste başarısız olduklarını hatırlatan Avukat Uğurlu, "Karma bir dil şeklinde sınav yapılmış. Hem Türkçe hem de İngilizce sınav yapılmış ve öğrenciler başarısız olmuşlar. Çünkü Türkçe olması gereken ve buna göre anlatılması gereken bir ders İngilizce anlatılmış ve yabancı terimler girerek öğrencileri zorlamıştır. Biz de yönergeye aykırılık olduğu, bu dersin tümüyle Türkçe görülmesi gerektiği, sınavlara Türkçe girmesi gerektiğinden bahisle öncelikle idareden bütünleme sınavını geri almayla durdurmasını istedik. Talebimiz gerekçe gösterilmeden reddedildi. Biz de yürütmenin durdurulması istemli bir dava açtık. Bu noktada mahkemeden yürütmenin durdurulması kararını bekliyoruz. İngilizce soruların geri alınması işlemiyle ortadan kaldırılmasını, bu mümkün değilse sınavın tümüyle iptal edilerek yeniden bir sınavın yapılmasını talep ediyoruz. Yürütmenin durdurulması kararının çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.
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