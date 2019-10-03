Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Serintürk'ün rehin alınmasıyla ilgili açıklama: Saldırgan madde bağımlısı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün belediye başkan yardımcısı Zeynep Akış Serintürk’ün rehin alınması ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada,rehin alma olayının detaylarını aktaran CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, saldırganın madde bağımlısı olduğu vurgulayarak, "‘Olay sırasında saldırganın cebinde de birtakım maddeler olduğu fark edilmiştir" dedi.

Bursa'da dün, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Sinan Bingöl tarafından rehin alındı. Bingöl, 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Söz konusu olayla ilgili olarak bugün belediye binası önünde açıklama yapıldı. CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, şu bilgileri verdi:

“Dün saat 16:00 sularında daha önceki dönemlerde Gemlik Belediyesi bünyesinde çalışmış, karıştığı olaylar nedeniyle işten ayrılmış, çevresinde problemli olarak tanınan bir şahıs, yanında kurusıkı silahı ile güvenlik görevlilerimizi atlatarak başkanlık katımıza gelmiş, başkan yardımcımız Zeynep Akış Serintürk’ü ve yanındaki genç kardeşimizi bir süre rehin almıştır.

Personelimiz, başkan yardımcımızı saldırganın elinden almaya çalışsa da saldırganın silahlı olmasından dolayı emniyet güçlerimizi beklemişlerdir. Saldırgan, karşısında tam teçhizatlı emniyet güçlerimizi görünce korkmuş, büyük bir acziyet içinde başkan yardımcımızı serbest bırakarak teslim olmuştur. Yaşanan olaylar sonucunda kimsenin burnu bile kanamamış, olay sorunsuz şekilde sonuçlanmıştır. Saldırgan ise gece çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

'MADDE KULLANDIĞI ÖĞRENİLDİ'

Saldırganın madde bağımlısı olduğunu söyleyen Acar, “Daha önceki dönemde belediyedeki işinden karıştığı olaylar nedeniyle ayrılan bu şahsın yapılan araştırmalar sonucu emniyette onlarca dosyası olduğu, sayısız olaya karıştığı, çevresinde tekinsiz bir kişi olarak tanındığı tüm bunların yanında madde kullandığı öğrenilmiştir. Ayrıca olay sırasında arsız saldırganın cebinde de birtakım maddeler olduğu fark edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Acar şöyle devam etti:

"Özetle neresinden bakarsanız bakın bu olay gerek bir bağımlılık problemi gerek bir kadına şiddet eylemi gerekse güzel ilçemizin huzurunu kaçıran münferit bir olay olarak kesinlikle kabul edilemez, hafife alınamaz. Gemlik halkı olarak saldırganın kanun önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor, konunun takipçisi olacağımızı buradan bildiriyoruz. Çağrımıza kulak vererek bizlere güç katan, moralimizi yükselten, yalnız olmadığımızı gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz."