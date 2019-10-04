Kayıt
02:23 04 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Ankara'da 'iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü' iddiası

    © İHA / Cevdet Fırat Aydoğmuş - Musa Erdoğan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol

    Ankara’da boş bir arazide iki köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin etrafında zehirli olduğu iddia edilen sosisler de dikkat çekti. Hayvanseverler ise olay yerine gelerek olaya tepki gösterdi.

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çok sayıda sokak hayvanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirli yiyecek verilerek katledildi. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
    © İHA /
    Zehirli tavuk etiyle kedi köpek katliamı: 40'a yakın hayvan öldü
    Bölge sakinleri Ankara’nın Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi 1787. Sokak'ta bulunan boş arazide iki köpek ölüsü buldu ve köpeklerin etrafındaki sosisleri fark etti.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri ile belediye ekipleri geldi. Bölgeye gelen ekipler, zehirli olduğu iddia edilen sosislere ve ölü bulunan köpeklere ilişkin çalışma yaptı. Hayvanların ölü bulunduğu bölgeye gelen çok sayıda hayvansever de olaya tepki gösterdi.

    'YİNE BURADA ZEHİRLİ SOSİSLERİ GÖRDÜK'

    Olayın yaşandığı bölgeye gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Bugün buraya Ankara’daki gönüllü ve STK'larla 100'e yakın öldürülen canın basın açıklaması için gelmiştik fakat geldiğimizde gördük ki ne hikmetse her çarşamba ve perşembe akşamı olduğu gibi yine burada zehirli sosisleri gördük. Zehirli sosisleri görünce çevreyi araştırdık. İki tane canımızın orada zehirlenerek öldürüldüğünü gördük. 'Yeter artık' diyoruz. Yeter" ifadelerini kullandı.

    © DHA /
    Barınakta vahşet: Aç kalanlar ölenleri yiyordu
    Ankara Valisi Vasip Şahin’e de seslenen Özkan, "Sayın Ankara Valimiz Vasip Şahin, burada 7. kez zehirleme yapılıyor. Ne için halen güvenlik kameraları takılmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar, 7. kez zehirleme yapıldı. Çok basit, bezden, naylondan yapılan bir yasal uyarı afişi asılmadı. Ne için? Eğer ki güvenlik kameraları takılmış olsaydı, eğer ki yasal uyarı afişleri asılmış olsaydı bunu yapan ruhsuz cani buradaki ödeyeceği bedelin korkusundan, bu hayvancağızları zehirlemeyecekti" dedi.

    Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Sayın Valimizden buraya bir an önce güvenlik kameralarını taktırmalarını talep ediyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan, Ankara'nın her tarafına, özellikle Türkiye genelinde düşündüğümüz zaman, Türkiye'nin her tarafına bu canileri önleyebilmek adına yasal uyarı afişlerini asmalarını talep ediyoruz."

    Ankara - Batıkent - Zehirlenen köpekler
    © Fotoğraf : DHA
    Ankara'da köpekleri zehirleyenlere 5 yıl hapis istemi
    Hayvan hakları ile ilgili çalışmalarla ilgili de konuşan Özkan, "Yasa tasarısı dün Mecliste gündemdeydi. Komisyonda tartışıldı, konuşuldu. O haliyle çıkarsa gerçekten iyi. Komisyon Başkanı Mustafa Yel ve değerli üyelere, vekillerimize teşekkür ediyoruz. Orada çıktığı gibi, hayvana şiddet, vahşet, tecavüz uygulayanlara hapis cezası çıkarsa çok iyi. Belediyeler, ceza kapsamına alınırsa çok iyi" şeklinde konuştu.

    Sokak Hayvanları İçin Mücadele ve Organizasyon Derneği (SİMORG) Başkan Yardımcısı Gül Merttürk ise şunları söyledi:

    "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın kanunlarda kendilerine tanımlanmış olan görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyoruz. Onların ihlal ve ihmali neticesinde bugün bu hayvanlar sadece burada değil, başka birçok yerde maalesef ölüme terk ediliyor, öldürülüyor. Bu cani ya da caniler, bilmiyoruz, bu kişi ya da kişilerin ivedilikle yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyoruz. Bu hepimizin, başta ilgili kurum ve kuruluşlar olmak üzere hepimizin sorumluluğunda. Bu yasal sorumluluğun yanında vicdani ve insani bir sorumluluk."

    Etiketler:
    sosis, Zehirleme, Köpek, Barınak, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bağdat'ta yapılan hükümet karşıtı eylemlere katılan göstericilerden biri.
    Irak’ı saran hükümet karşıtı gösterilerden kareler
    Karikatür
    ABD'den şarap ve peynir dahil AB ürünlerine ek vergi
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet