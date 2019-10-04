Ankara'da 'iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü' iddiası

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri ile belediye ekipleri geldi. Bölgeye gelen ekipler, zehirli olduğu iddia edilen sosislere ve ölü bulunan köpeklere ilişkin çalışma yaptı. Hayvanların ölü bulunduğu bölgeye gelen çok sayıda hayvansever de olaya tepki gösterdi.
'YİNE BURADA ZEHİRLİ SOSİSLERİ GÖRDÜK'
Olayın yaşandığı bölgeye gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Bugün buraya Ankara’daki gönüllü ve STK'larla 100'e yakın öldürülen canın basın açıklaması için gelmiştik fakat geldiğimizde gördük ki ne hikmetse her çarşamba ve perşembe akşamı olduğu gibi yine burada zehirli sosisleri gördük. Zehirli sosisleri görünce çevreyi araştırdık. İki tane canımızın orada zehirlenerek öldürüldüğünü gördük. 'Yeter artık' diyoruz. Yeter" ifadelerini kullandı.
Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Valimizden buraya bir an önce güvenlik kameralarını taktırmalarını talep ediyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar'dan, Ankara'nın her tarafına, özellikle Türkiye genelinde düşündüğümüz zaman, Türkiye'nin her tarafına bu canileri önleyebilmek adına yasal uyarı afişlerini asmalarını talep ediyoruz."
Sokak Hayvanları İçin Mücadele ve Organizasyon Derneği (SİMORG) Başkan Yardımcısı Gül Merttürk ise şunları söyledi:
"Tüm kurum ve kuruluşlarımızın kanunlarda kendilerine tanımlanmış olan görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyoruz. Onların ihlal ve ihmali neticesinde bugün bu hayvanlar sadece burada değil, başka birçok yerde maalesef ölüme terk ediliyor, öldürülüyor. Bu cani ya da caniler, bilmiyoruz, bu kişi ya da kişilerin ivedilikle yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyoruz. Bu hepimizin, başta ilgili kurum ve kuruluşlar olmak üzere hepimizin sorumluluğunda. Bu yasal sorumluluğun yanında vicdani ve insani bir sorumluluk."
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