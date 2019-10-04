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08:27 04 Ekim 2019
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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

    Yüksek Seçim Kurulu, sözlü sınav yoluyla 255 personel alacak

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) merkez ve taşra teşkilatındaki çeşitli kadrolara sözlü sınav ile 255 personel alacak.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    © AA / Metin Aktas
    YSK, yenilenen seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı
    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, YSK'nın merkez teşkilatına 2 mühendis, 7 çözümleyici, 5 programcı, 2 teknisyen, 2 bilgisayar işletmeni, 17 veri hazırlama kontrol işletmeni, 5 şoför, 2 sekreter, 1 santral memuru, 1 kaloriferci ve 10 hizmetli alınacak.

    Ayrıca YSK'nin çeşitli il ve ilçelerdeki taşra teşkilatına da 153 zabıt katibi ile 48 hizmetli alımı gerçekleştirilecek.

    BAŞVURULAR 14 EKİM'DE BAŞLAYACAK

    YSK'nın internet sitesinde yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak başvurular 14 Ekim tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 21 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek.

    Başvuru işlemini uygun şekilde tamamlayan adaylara sistem tarafından otomatik olarak başvuru kayıt numarası verilecek.

    Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak.

    Başvuracak adayların 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almaları gerekecek.

    Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacak.

    Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az 5 gün önce YSK'nin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacak. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacak.

    Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek.

    Bu kişiler bundan sonra açılacak sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. 

    ADAYLARIN EN AZ 70 PUAN ALMALARI GEREKECEK

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    © AA / Metin Aktas
    YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
    Sözlü sınavda adaylara atanmak istedikleri kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan), Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi düzeyi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile öz güveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından sorular yöneltilerek ayrı ayrı değerlendirme yapılacak. 

    Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekecek. Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. 

    Sınavı kazananların atamaları ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılacak.

    Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacak.

    Etiketler:
    Resmi Gazete, Sınav, Üyelik, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mısır Yüksek Seçim Kurulu
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