Yavaş, kedisi Khaleesi ile kamera karşısında: 'Hizmet aşkından ağzımın şoriği aktı'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kedisi Khaleesi'nin 'görev başındayken çekilen' bir videosunu paylaştı.

Yavaş'tan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yavaş'ın Twitter hesabından yayınlanan videoda, belediye personelinin de göz bebeği haline gelen kedi Khaleesi'nin başkanlık koltuğuna oturduğu görüldü.

Videoda Khaleesi'nin Yavaş'ın Sokak Hayvanları Çalıştayı'nı tekrarlayacağını duyurduğu ve yaptıkları diğer yardımları hatırlattıktan sonra 'Kısa zamanda neler yapmışız. Hizmet aşkından ağzımın şoriği aktı' dediği görülüyor.

Görüntülerde Khaleesi, belediyenin yaptığı diğer hizmetleri de titizlikle inceleyerek yorumluyor.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kızım Khaleesi'nin de belirttiği gibi, az zamanda çok iş hallettik fakat daha fazlasına ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz.

Hayvan dostlarımızı korumak için gerekli adımları atacak, onlar için de çalışmaya devam edeceğiz"

Sevgili kızım Khaleesi'nin de belirttiği gibi, az zamanda çok iş hallettik fakat daha fazlasına ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz.



Hayvan dostlarımızı korumak için gerekli adımları atacak, onlar için de çalışmaya devam edeceğiz. @06khaleesipic.twitter.com/GGbOiXEqNY — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 4, 2019

'MAMA BİLE YEMEYİP ÇALIŞTIK'

​Khaleesi ise videoyu "Nisan ayından itibaren bazı geceler mama bile yemeyip çalıştık. Az zamanda çok iş yapmışız ama daha yolun başındayız. Ankara'yı tüm canlıların mutlu başkenti yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. #4EkimHayvanlarıKorumaGünü" ifadeleriyle paylaştı.

Nisan ayından itibaren bazı geceler mama bile yemeyip çalıştık. Az zamanda çok iş yapmışız ama daha yolun başındayız.



Ankara'yı tüm canlıların mutlu başkenti yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. #4EkimHayvanlarıKorumaGünü pic.twitter.com/3OunQeNM11 — Ankara Khaleesi’si (@06khaleesi) October 4, 2019

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