Kayıt
15:41 05 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Ankasam Başkanı Erol: ABD Türkiye'nin güvenini kaybetti, Fırat'ın doğusunda harekât kaçınılmaz

    © Fotoğraf : MSB
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol

    Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Profesör Mehmet Seyfettin Erol, ABD’nin Suriye konusunda Türkiye’nin güvenini kaybettiğini, Washington Kürt güçleri desteklemeye devam ederse Ankara’nın Fırat’ın doğusunda bir operasyon yapmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

    © AA /
    Erdoğan: Cumhurbaşkanı seçilme oranını yüzde 40'a düşürme çabamız yok
    Sputnik’e konuşan Erol, Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki harekât planlarına ilişkin “Türkiye, artık nehrin doğusundaki PKK/YPG terör örgütlerine yönelik kararlılığını göstermeli. Zaman şu an Türkiye’nin aleyhine işliyor. Ankara’nın açıklamaları, ABD’nin PKK/YPG’ye destek vermeye devam etmesi halinde sınırlı da olsa harekâtın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. ABD, Türkiye’nin güvenini kaybetti” ifadelerini kullandı.

    'ABD'NİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR'

    Erol’a göre, güçleşen bu koşullar altında ABD’nin önünde şu seçenekler var: Ya Türkiye’nin taleplerini tamamen gözardı edip ilişkilerde yeni bir gerginleşme yolunu seçecek ya da Türkiye’nin bölgedeki harekâtına göz yumacak.

    Erol “Bana kalırsa ikinci seçenek daha olası. Sınırlı bir harekâta başlayan Türkiye böylece ülke içindeki de dışındaki gerginliği de hafifletecek. ABD ile olan son diyalog Fırat’ın doğusu ile ilgili olduğu gibi başka konularda da daha sakin bir ortamda geçebilir. Önemli olan Rusya ve İran’ın Türkiye’yi desteklemesi. Suriye yönetiminin de Fırat’ın doğusundaki oluşumun terörist olduğunu söylemesi” değerlendirmesinde bulundu.

    'ESAD İLE TÜRKİYE ARASINDA DİYOLOG OLASILIĞI GÖRMÜYORUM'

    Erol, yakın gelecekte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Türkiye arasında doğrudan bir diyalog olasılığı görmediğini belirterek şöyle devam etti: “Ancak gelecekte Türkiye, Suriye’de istikrar çerçevesinde hâlâ PKK/YPG’yi desteklemeye devam ederse ABD’den uzaklaşmaya çalışacaktır ve Rusya ile İran’a yakınlaşacaktır. Bu da Adana Mutabakatı’nın uygulanması demek.”

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fırat’ın doğusuna operasyon için “Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci tamamlanmış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz" açıklamasını yapmıştı.

    Etiketler:
    Suriye, Fırat'ın doğusu, Mehmet Seyfettin Erol, ANKASAM, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Her gösteride bine yakın kostüm değişikliği yapılırken, tek bir dansçı bir şovda 10-15 arasında kostüm giyiyor ve tekrar sahneye çıkmadan önce sadece 90 saniyede kostümünü değiştirmesi gerekiyor.
    Dünyaca ünlü Moulin Rouge kabaresinin sahne arkasından kareler
    Karikatür
    ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştireceği operasyon, ABD’nin ülkedeki varlığını sorgulatacaktır’
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet