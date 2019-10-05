Ankasam Başkanı Erol: ABD Türkiye'nin güvenini kaybetti, Fırat'ın doğusunda harekât kaçınılmaz

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Profesör Mehmet Seyfettin Erol, ABD’nin Suriye konusunda Türkiye’nin güvenini kaybettiğini, Washington Kürt güçleri desteklemeye devam ederse Ankara’nın Fırat’ın doğusunda bir operasyon yapmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Sputnik’e konuşan Erol, Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki harekât planlarına ilişkin “Türkiye, artık nehrin doğusundaki PKK/YPG terör örgütlerine yönelik kararlılığını göstermeli. Zaman şu an Türkiye’nin aleyhine işliyor. Ankara’nın açıklamaları, ABD’nin PKK/YPG’ye destek vermeye devam etmesi halinde sınırlı da olsa harekâtın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. ABD, Türkiye’nin güvenini kaybetti” ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR'

Erol’a göre, güçleşen bu koşullar altında ABD’nin önünde şu seçenekler var: Ya Türkiye’nin taleplerini tamamen gözardı edip ilişkilerde yeni bir gerginleşme yolunu seçecek ya da Türkiye’nin bölgedeki harekâtına göz yumacak.

Erol “Bana kalırsa ikinci seçenek daha olası. Sınırlı bir harekâta başlayan Türkiye böylece ülke içindeki de dışındaki gerginliği de hafifletecek. ABD ile olan son diyalog Fırat’ın doğusu ile ilgili olduğu gibi başka konularda da daha sakin bir ortamda geçebilir. Önemli olan Rusya ve İran’ın Türkiye’yi desteklemesi. Suriye yönetiminin de Fırat’ın doğusundaki oluşumun terörist olduğunu söylemesi” değerlendirmesinde bulundu.

'ESAD İLE TÜRKİYE ARASINDA DİYOLOG OLASILIĞI GÖRMÜYORUM'

Erol, yakın gelecekte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Türkiye arasında doğrudan bir diyalog olasılığı görmediğini belirterek şöyle devam etti: “Ancak gelecekte Türkiye, Suriye’de istikrar çerçevesinde hâlâ PKK/YPG’yi desteklemeye devam ederse ABD’den uzaklaşmaya çalışacaktır ve Rusya ile İran’a yakınlaşacaktır. Bu da Adana Mutabakatı’nın uygulanması demek.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fırat’ın doğusuna operasyon için “Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci tamamlanmış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz" açıklamasını yapmıştı.