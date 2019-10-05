CHP Grup Başkanvekili Özel: Grup iç yönetmeliğinde 52 maddede değişlik yaptık

CHP TBMM Grubu'nun 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın bugünkü oturumu sona erdi.
"Bu değerlendirmeden sonra grup iç yönetmeliğinde bir değişiklik öngörmüştük. 3 grup üyemizin imzasıyla verilen teklif, grup yönetim kurulumuz tarafından bir rapora bağlanmış ve CHP'nin grup genel kurulunda bugün sunuldu. 52 maddede değişiklik yaptık. Bu maddelerin önemli bir kısmı anayasaya, iç tüzüğe ve Siyasi Partiler Kanunu'na uyum düzenlemeleriydi."
"Örneğin, koalisyon kurmada hükümete katılma maddesi, artık bugün meri olan anayasaya göre o maddenin değişmesi gerekiyordu. Başbakan ve bakanlarla ilgili ifadelerin değişmesi gerekiyordu. Teknik 50 maddedeki değişiklikler yapıldı. İki maddede de üzerinde müzakere ettiğimiz değişiklikler yaptık. Bunlardan bir tanesi Grup Başkanvekili seçimiyle ilgiliydi. İki yılın sonunda yeniden bir seçim yerine Sayın Genel Başkanın gruba, Grup Başkanvekilinin devamını teklif edebilme maddesi geldi. Böylelikle yeniden bir seçim yerine eğer her şey yolunda gidiyorsa Sayın Genel Başkan da Grup Başkanvekillerinin grupla ilişkilerinden, yönetiminden ve performansından memnunsa bu arkadaşlar 2-3 yıl daha bu görevi sürdürebilsinler teklifini içeren bir değişikliktir.
Toplantıda, güncel siyasete ilişkin konuşmaların yapıldığını, kişisel gelişim uzmanlarının da sunum yaptığını aktaran Özel, kampın yarın sona ereceğini söyledi.
MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI
"İşçilerin talepleri son derece haklıdır. Hem kendi haklarını hem hayatını yitirmiş arkadaşlarının şehitlerinin haklarını savunmaktadırlar. Buna karşı takınılan tutum, son derece yanlış bir tutumdur. Buradan Süleyman Soylu'yu da uyarıyoruz. Maden şehitlerinin aziz hatıralarına karşı daha fazla saygısızlık yapmayın. O emekçiler döneminizde 5 yıldır tazminatlarını alamıyorlar, tazminat haklarını aradıkları için başka şirkette işe de sokulmuyorlar. Süleyman Soylu'ya buradan açıkça söylüyorum, şu kadar vicdanın varsa bu yürüyüşe engel olma."
Öte yandan, Selvi Kılıçdaroğlu, toplantı devam ederken milletvekili eşleriyle bir araya geldi.
Toplantı sonunda CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve eşiyle gazetecilerin bulunduğu salona gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kampı takip eden gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
CHP kampı, pazar günü sona erecek.
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