Yavaş, TBMM Kavşağı'nda yapılan çalışmalarla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Eski saat heykelinin bulunduğu alana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişini temsil eden bir anıt yapacağız. ‘Atatürk’ün başkentine yakışır bir Ankara’ gayemiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”
Eski saat heykelinin bulunduğu alana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişini temsil eden bir anıt yapacağız.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 6, 2019
"Atatürk’ün başkentine yakışır bir Ankara" gayemiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. pic.twitter.com/LD1myilDcu
"Atatürk’ün başkentine yakışır bir Ankara, gayemiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın talimatıyla kol saati heykeli, nisan ayı ortasında vinç yardımıyla yerinden kaldırılmıştı. Kol saati heykeline yapılan muamelenin ‘kamu malına zarar’ olduğunu savunan Gökçek Twitter hesabından, “Kutluyorum, yıkım ekibi iş başında. Ankara’da ilk icraat hizmet değil, hizmeti ortadan kaldırmak. Yapılan iş açıkça kamu malına zarar vermek.” yorumunda bulunmuştu.
Ankara’da 'kol saati' gitti, yerine Atatürk geliyor https://t.co/R5P1W64y57 pic.twitter.com/pAOhaxvR5d— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 6, 2019
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