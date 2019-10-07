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02:46 07 Ekim 2019
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    Mansur Yavaş

    Ankara’da 'kol saati' gitti, yerine Atatürk geliyor

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TBMM Kavşağı'na selefi İbrahim Melih Gökçek tarafından yaptırılan ‘kol saati’ heykelinin yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişini temsil eden bir anıt yapılacağını duyurdu.

    Yavaş, TBMM Kavşağı'nda yapılan çalışmalarla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Eski saat heykelinin bulunduğu alana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişini temsil eden bir anıt yapacağız. ‘Atatürk’ün başkentine yakışır bir Ankara’ gayemiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

    Ankara Kent Konseyi Başkanlığınca, 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara hemşeriliği kabulünden dolayı Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda resepsiyon düzenledi. Programda Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Yavaş duyurdu: Genelkurmay kavşağına Atatürk'ün heykeli dikilecek
    T24'ün haberine göre, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’in 2014 yılında TBMM’nin karşısında, Genelkurmay Başkanlığı’nın bulunduğu meydana iç içe geçen 4 kol saatinden oluşan bir anıt yerleştirmesi tartışma yaratmıştı. 17-25 Aralık soruşturmalarına atıf yapan dönemin CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşımış ve”Kol saatinin rüşveti çağrıştırdığı bilinirken misilleme yaparcasına Genelkurmay’ın bulunduğu meydana yerleştirilmesi uygun olmadı” demişti.

    "Atatürk’ün başkentine yakışır bir Ankara, gayemiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"
    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın talimatıyla kol saati heykeli, nisan ayı ortasında vinç yardımıyla yerinden kaldırılmıştı. Kol saati heykeline yapılan muamelenin ‘kamu malına zarar’ olduğunu savunan Gökçek Twitter hesabından, “Kutluyorum, yıkım ekibi iş başında. Ankara’da ilk icraat hizmet değil, hizmeti ortadan kaldırmak. Yapılan iş açıkça kamu malına zarar vermek.” yorumunda bulunmuştu.

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    Etiketler:
    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Atatürk heykeli, Heykel, kol saati, Ankara, Türkiye
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