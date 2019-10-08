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10:48 08 Ekim 2019
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    Akşener'den Trump'a yanıt: Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Trump'ın Türkiye açıklamasına yanıt verdi ve "Buradan İsmet İnönü’nün ders niteliğindeki sözüyle Trump'a yanıt vermek istiyorum; 'Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye oradaki yerini alır.' Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır" dedi.

    © İHA / HASAN AY
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek verdiklerini açıkladı. 

    Akşener ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yanıt vererek "Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır" ifadelerini kullandı.

    Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: 

    - Hiç kimse telaş etmesin. Türkiye bu coğrafyaya yeni taşınmadı, devlet olmayı da Harvard'da öğrenmedi.

    - Türkiye ve Türkiye'nin dostları, Trump'a, bu tehditlerin sonuçsuz kalacağını anlatacak yeterliliktedir. Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün ders niteliğindeki sözüyle Trump’a yanıt vermek istiyorum; 'Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye oradaki yerini alır.' Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır.

    - Buradan Sayın Erdoğan’a da seslenmek istiyorum. Bu hadsizliğe en net ve uygun cevap, Fırat’ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır. Milletimin de bizim de beklentimiz budur. YPG/PYD/PKK’yı oradan atarak, orayı yararak, Trump’ın bu hadsiz sözlerini yüzüne vurmak zorundasınız... 

    - Güçlü bir Türkiye'nin temeli hukukun üstünlüğüdür. Bu, her medeniyetin, devletinve  toplumun ayakta kalmasının temel şartıdır. Hukukun üstün olmadığı yerde teröristbaşı ekrana çıkar, selam yollar, şehit annesinin bağrı yanar.

    © AA / Güven Yılmaz
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    - Liyakat Türk medeniyetinin temelidir... Türkiye'de özellikle son dönemde bilimden ve  liyakattan yana olanlar, Türkiye'de yaşama arzusundan kopuyor. Türkiye artık kendi bilim insanını ve aydınını yetiştirme zeminini kaybetmek üzere. Bunu kabul edemeyiz. Buradan gençlerimize seleniyorum, hepinize ihtiyacımız var.

    - Türkiye varlık içinde yokluk çekiyor, çünkü üretemiyor. Bunun için istihdam yaratamıyor ve zenginleşemiyor. Her 4 geçten 1'i işsiz. İYİ Parti iktidarında üreten Türkiye'yi inşa edeceğiz. 

    - Türk milleti, yine iyi bir çıkış yakalayacaktır... Biz insanımıza güveniyoruz, sorun bugün Türkiye'yi yöneten kadrolardadır.

    Etiketler:
    Operasyon, Recep Tayyip Erdoğan, İsmet İnönü, açıklama, Fırat'ın doğusu, Suriye, Türkiye, İYİ Parti, Meral Akşener
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