Akşener'den Trump'a yanıt: Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır

Akşener ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yanıt vererek "Bu hadsizliğe en iyi cevap Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır" ifadelerini kullandı.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Hiç kimse telaş etmesin. Türkiye bu coğrafyaya yeni taşınmadı, devlet olmayı da Harvard'da öğrenmedi.
- Türkiye ve Türkiye'nin dostları, Trump'a, bu tehditlerin sonuçsuz kalacağını anlatacak yeterliliktedir. Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün ders niteliğindeki sözüyle Trump’a yanıt vermek istiyorum; 'Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye oradaki yerini alır.' Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır.
- Buradan Sayın Erdoğan’a da seslenmek istiyorum. Bu hadsizliğe en net ve uygun cevap, Fırat’ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır. Milletimin de bizim de beklentimiz budur. YPG/PYD/PKK’yı oradan atarak, orayı yararak, Trump’ın bu hadsiz sözlerini yüzüne vurmak zorundasınız...
- Güçlü bir Türkiye'nin temeli hukukun üstünlüğüdür. Bu, her medeniyetin, devletinve toplumun ayakta kalmasının temel şartıdır. Hukukun üstün olmadığı yerde teröristbaşı ekrana çıkar, selam yollar, şehit annesinin bağrı yanar.
- Türkiye varlık içinde yokluk çekiyor, çünkü üretemiyor. Bunun için istihdam yaratamıyor ve zenginleşemiyor. Her 4 geçten 1'i işsiz. İYİ Parti iktidarında üreten Türkiye'yi inşa edeceğiz.
- Türk milleti, yine iyi bir çıkış yakalayacaktır... Biz insanımıza güveniyoruz, sorun bugün Türkiye'yi yöneten kadrolardadır.
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