Kadirova'nın ağabeyi: Kardeşimin ölümü ile alakalı şüpheler var, size yalvarıyorum, ne olur bu dosya kapanmasın

AK Parti milletvekili Şirin Ünal’ın evinde intihar ettiği iddia edilen Nadira Kadirova’nın ağabeyi, Özbekistan'dan gönderdiği bir video mesajda "Kardeşimin ölümü ile alakalı şüpheler var. Lütfen, sizden rica ediyorum, ne olur bu dosya kapatılmasın" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul milletvekili Şirin Ünal'ın evinde intihar ettiği öne sürülen Nadira Kadirova'ya ilişkin tartışmalar sürüyor.

BirGün'den İsmail Arı'ya konuşan Kadirova'nın ağabeyi, 'dosyanın kapatılmaması gerektiğini' söyledi.

23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova'nın ağabeyi, gönderdiği video mesajında ayrıca şunları belirtti:

"Herkese merhaba, öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Özbekistan’dan selamlarımı iletiyorum. Kardeşimin ölümü ile alakalı şüpheler var. Lütfen, sizden rica ediyorum, yalvarıyorum, ne olur bu olay bu dosya kapatılmasın. Dosyayı kapatmamanızı rica ediyorum. Ne olur yani burada ailecek kahrolduk. Annem üzüntüden hemen ölebilir. Annem çok kötü durumda ve ilaçlarla, haplarla yanında duruyorum. Annem hemen ölebilir. Sizlerden rica ediyorum, bu dosyayı kapatmamanızı rica ediyorum, ne olur. Hepinize teşekkür ediyorum, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum."

AVUKAT DOSYAYA ULAŞAMADI

Kadirova ailesinin avukatı Birol Öztürk de, BirGün'e yaptığı açıklamada, konuyla ilgili önemli gelişmeler ve tanıklar olduğunu vurgulayarak, "Özbekistan’da bulunan Türkiye Konsolosluğu’nun vekaletname konusunda ağabeye zorluklar çıkarttı. Hala dosyaya ulaşamadım ve dosyaya ulaştığımda çok detaylı bir açıklama yapacağım" dedi.

Nadira Kadirova’nın ağabeyi BirGün'e konuştu: Kardeşimin ölümü ile ilgili şüpheler varhttps://t.co/3lxgyEyy67 pic.twitter.com/rw08qVXN8W — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 8, 2019

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