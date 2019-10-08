Bazı feribot seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 14:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
EGE'DE DE İPTALLER VAR
Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Gökçeada'dan saat 11.00'de, Kabatepe'den saat 13:00'de gerçekleştirilecek seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.
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