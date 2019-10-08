Bazı feribot seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmara Denizi ve Çanakkale'de bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 13.00 ve 16.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 ve 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 14:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

EGE'DE DE İPTALLER VAR

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Gökçeada'dan saat 11.00'de, Kabatepe'den saat 13:00'de gerçekleştirilecek seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.