Vapurda iki kadını taciz eden kişi gözaltına alındı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaköy-Kadıköy vapurunda sefer sırasında 2 kadın yolcunun taciz edildiğine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri inceledi.

Görüntülerdeki kişinin Rıza E. (31) olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BİR KİŞİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Vapurda tacize uğrayan görüntüleri kaydederek paylaşan 23 yaşındaki hukukçu Zeliha M.'nin ardından başka bir mağdur daha Suna.Y. (23) de şikayetçi oldu.

23 yaşındaki Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Suna Y. Hürriyet’e şunları anlattı:

“Karaköy’den Kadıköy’e geçiyorduk. Tacizci birkaç dakika sonra geldi oturdu. Camdan dışarı bakıyordum. Zeliha Hanım’ın ‘Sen ne yapıyorsun’ şeklindeki sözünü duyunca durumu fark ettim. Öylece ne yaptığını gördüm. Kaptanın yanına çıktık. Polise haber verdik. Vapurdan herkes inerken birisi tuvalette bizim verdiğimiz eşkale uyan birini gördüğünü söyledi. Orada ceketini bulduk. Sonra karakola gittik, şikayetçi olduk. Akşam saatlerinde gidip teşhis edeceğim. Bu adama karşı koruma da talep ediyoruz. ”